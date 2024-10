Al via “Info Comune di Opera”: ricevere notizie dal Comune

Al via “ Info Comune di Opera ”, il nuovo servizio informativo completamente gratuito per ricevere notizie dal Comune attraverso l’app di messaggistica WhatsApp

Come funziona?

Il cittadino interessato installa WhatsApp sul proprio smartphone, salva in rubrica il numero di “Info Comune di Opera” 3384906725 (condizione necessaria per poter ricevere i messaggi) e invia a “Info Comune di Opera” un messaggio su WhatsApp con scritto “Informami”.

A cosa serve?

Il numero del servizio è utilizzato esclusivamente per l’invio di messaggi attraverso liste broadcast e non è abilitato a ricevere messaggi e telefonate. Nessun utente può visualizzare gli altri contatti iscritti al servizio. Per qualsiasi comunicazione verso il Comune si devono utilizzare i canali tradizionali.

Il numero di telefono dell’utente sarà utilizzato esclusivamente per l’erogazione del servizio informativo attraverso WhatsApp nelle modalità previste dall’Informativa Privacy.

A seguito dell’iscrizione al servizio, l’utente riceverà un messaggio di benvenuto, con all’interno il link all’Informativa Privacy.

L’utente può richiedere la cancellazione dal servizio in qualsiasi momento, inviando un messaggio con scritto “Disattiva”.

