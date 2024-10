Radio Kiss Kiss media partner di Quattro Zampe in Fiera

Quattro Zampe in Fiera sarà un appuntamento imperdibile a Milano per gli amanti degli animali, e quest’anno, ancora una volta, Radio Kiss Kiss si conferma media partner ufficiale dell’evento. Una Fiera esperienziale per immergersi con il proprio animale da compagnia in un mondo di formazione, informazione, sport, bellezza, adozioni, rispetto, shopping, consapevolezza e intrattenimento educativo.

La partnership tra Radio Kiss Kiss e Quattro Zampe in Fiera va oltre il semplice supporto mediatico. Si tratta di un impegno sincero verso il benessere degli animali, un valore che ha sempre caratterizzato l’emittente radiofonica.

Lucia Niespolo, Presidente e Editore di Radio Kiss Kiss, sottolinea con entusiasmo l’importanza di questa collaborazione: “Da sempre, Radio Kiss Kiss è impegnata nella sensibilizzazione dei suoi ascoltatori sui bisogni e il benessere degli animali. Gli animali hanno un ruolo sempre più rilevante nel benessere delle persone. Il nostro palinsesto dedica ampio spazio a questa importante tematica per promuovere l’educazione e il rispetto che spetta loro.”

L’impegno di Radio Kiss Kiss per gli animali si manifesta anche attraverso programmi dedicati, come “Kiss Kiss Bau Bau”, che offre consigli, interviste e informazioni utili per prendersi cura dei propri amici a quattro zampe.

A Milano il 5 e 6 ottobre presso il Parco Esposizioni di Novegro Radio Kiss Kiss sarà presente sia online che presso la location con una sua postazione. Un’occasione unica per dimostrare il suo grande amore per gli animali e coinvolgere il pubblico attraverso un contest fotografico per la selezione della “Mascotte Kiss Kiss BAU BAU 2025“.

L’impegno di Radio Kiss Kiss non si ferma alla promozione dell’evento: l’emittente si impegna a offrire la massima visibilità sia online che presso lo stand dedicato in tutte le tappe di Quattro Zampe in Fiera.

Radio Kiss Kiss è pet friendly e sarà sempre al fianco degli animali, garantendo un supporto tangibile e continuo al loro benessere.

