Dal Comune 132 postazioni per lavori di pubblica utilità

Il Comune di Milano metterà a disposizione 132 postazioni per lo svolgimento, all’interno dei propri servizi, dei lavori di pubblica utilità e messa alla prova.

La Giunta, con una delibera, ha approvato le linee di indirizzo per la stipula di una convenzione con il Tribunale di Milano dove, già dal 2013, è attivo un presidio sociale dell’Amministrazione che svolge attività di ascolto, sostegno e informazione per le persone sottoposte a giudizio.

Chi può accedere alla misura alternativa

Ad accedere alla misura alternativa dei lavori di pubblica utilità potranno essere le persone condannate per il reato di guida in stato di ebbrezza, secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 285/1992, mentre la messa alla prova riguarda tutti i reati previsti dalla legge 67/2014.

Diverse le Aree dell’Amministrazione coinvolte: presso alcune Rsa, ad esempio, è possibile l’inserimento di persone che affianchino il personale che si occupa di mantenere gli ambienti puliti e dell’organizzazione delle attività ricreative. Presso alcuni CAM i lavori di pubblica utilità riguardano l’organizzazione di laboratori e altre attività per i fruitori. Tra le postazioni attivabili, ci sono anche quelle all’Arena civica, quelle nelle biblioteche – a partire dalla Sormani – e quelle messe a disposizione dai Municipi. Le postazioni sono organizzate in modo da poter accogliere anche persone con disabilità e con difficoltà linguistica.

“I lavori di pubblica utilità – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – consistono in una prestazione non retribuita a favore della collettività che possa portare un valore per la comunità e, contemporaneamente, rappresentare un’occasione di riscatto e ripartenza per chi ha commesso un errore. Un modo concreto per applicare il principio, riconosciuto dalla Costituzione e troppo spesso disatteso, della funzione rieducativa della pena”.

Individuazione delle persone che accedono alla misura

A individuare le persone che accedono alla misura nelle postazioni del Comune di Milano sarà il presidio sociale attivo presso il Tribunale. È operativo, inoltre, uno sportello dedicato anche in viale Ortles 73. Gli operatori invieranno le persone alle varie direzioni comunali che hanno dato disponibilità e monitoreranno l’esito dei percorsi.

Per informazioni e appuntamenti è possibile inviare una mail a PSS.lavoripubblicautilita@comune.milano.it.

