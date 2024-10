Ornella Vanoni: il nuovo album ‘Diverse’ fuori venerdì 18/10

A poche settimane dall’incredibile traguardo dei suoi 90 anni, Ornella Vanoni pubblica Diverse, il nuovo progetto discografico fuori venerdì 18 ottobre per BMG.

Disponibile in preorder, l’album è composto da alcuni dei più grandi successi senza tempo di Ornella –registrati ad hoc dalla stessa e rivisitati dai migliori producer italiani- che tornano a brillare a ritmo di sonorità contemporanee, strizzando l’occhio al sound disco anni ’70 e all’electro music.

I nuovi arrangiamenti di Perduto con la produzione di heysimo, Io so che ti amerò, Ricetta di donna e Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga) con la produzione di Giordano Colombo, Arcobaleno con la produzione di Protopapa & Dumar, Musica Musica con la produzione di BRAIL, Occhi negli occhi con la produzione di Bruno Bellissimo, Io che amo solo te con la produzione di Hey Cabrera!, Per un’amica con la produzione di Sol Novaro, Una bellissima ragazza con la produzione di Marco Maiole, Vai Valentina con la produzione di Lorenzo Morresi e Dettagli con la produzione di okgiorgio e daniele, confermano ancora una volta l’incredibile abilità di Ornella nel rinnovarsi sperimentando con la musica.

Il racconto di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni racconta: «Pensando a quanto oggi la musica e i suoni siano cambiati, ho deciso di mettermi in gioco e tuffarmi nell’onda della modernità raccogliendo alcuni dei miei brani più classici, quelli che mi piacciono di più, per renderli al passo coi tempi anche grazie alla collaborazione con dei produttori giovani e davvero bravi».

Il racconto di Dino Stewart

Aggiunge Dino Stewart (Managing Director BMG): «Un giorno Ornella è entrata in ufficio sbuffando e dicendo che le toccava sempre cantare sulle solite vecchie basi. Abbiamo colto la palla al balzo ed ecco qui “Diverse”, un bellissimo album con un occhio al passato e un orecchio rivolto al futuro. Diverse” non è un album di canzoni nuove, per questo riesce ad essere un progetto molto coraggioso e come tutti i progetti coraggiosi rischia di spiazzare e dividere: il rischio è che una parte del pubblico di Ornella si possa sentire disorientato, che venga colto alla sprovvista e in alcuni casi preferire gli originali, ma Ornella, nel momento in cui ha battezzato questo disco con il titolo “Diverse” ha voluto che queste canzoni “diverse” lo fossero davvero e che parole e melodie, quando diventano eterne, lo siano a prescindere dal suono con cui nascono o in cui si evolvono».

Registrazione delle voci

Le voci di Ornella sono state registrate da Stefano Giungato e seguite da Fabio Ilacqua, ad eccezione di quelle di Sant’Allegria che risalgono alla registrazione della versione originale e alle voci di Elodie e Ditonellapiaga per la traccia Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga). Perduto, Io so che ti amerò, Arcobaleno, Io che amo solo te, Per un’amica, Ricetta di donna, Una bellissima ragazza, Vai, valentina, Ti Voglio (con Elodie e Ditonellapiaga) vedono la co-produzione esecutiva musicale di Metatron S.r.l.

La disponibilità di ‘Diverse’

Diverse sarà disponibile in digitale e in tre esclusivi formati fisici (vinile RED Eco-friendly Limited Edition colorato numerato, vinile Stars Limited Edition numerato e stellato, CD Deluxe), questi ultimi arricchiti dalla bonus track Sant’Allegria (Jack Sani Remix). Ad impreziosire la tracklist della versione digitale e del CD Deluxe Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga).

Capolavoro visivo

Capolavoro visivo che accompagna il nuovo album è la copertina di Diverse: avvolta in un manto di tulle rosso fuoco – simbolo di passione e vitalità – Ornella Vanoni sprigiona la sua inconfondibile eleganza senza tempo. L’immagine curata da Riccardo Bellei e dal team Shipmate, ricca di contrasti e chiaroscuri, riflette appieno l’anima di questo progetto discografico: un invito a riscoprire i brani di Ornella sotto una nuova luce.

