“Musique Royale” alla Reggia di Monza: dal 4 al 20 novembre

Quattro appuntamenti con Tania Giannouli, Nik Bärtsch e Giovanni Falzone Mosche Elettriche

Dopo il live inaugurale del trombonista statunitense Andy Clausen e l’entusiasmante concerto dell’Orchestra Canova (che ha eseguito la Nona Sinfonia di Beethoven davanti a circa 1.500 spettatori nei Giardini della Villa Reale di Monza), entra nel vivo Musique Royale, il ciclo di appuntamenti in bilico tra classica e jazz (ma non solo) organizzato dall’associazione culturale Musicamorfosi in collaborazione con la Reggia di Monza e realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia – nell’ambito del bando Partecipate – e al patrocinio del Comune di Monza.

Nel mese di novembre sono quattro gli eventi in programma nella Sala degli Specchi della Reggia di Monza con due tra i più interessanti pianisti dell’attuale scena jazzistica europea e con il doppio appuntamento con il trombettista e compositore Giovanni Falzone, nome di punta del panorama italiano.

Quando:

Lunedì 4 novembre (ore 21; ingresso 10 euro) si esibirà Tania Giannouli, compositrice e improvvisatrice greca, abile a trasferire sulla tastiera questa sua doppia dimensione che la porta a esplorare il mondo del jazz con personalità, facendo ricorso anche al suo background classico e alle influenze folk della sua terra di origine.

Il giorno dopo, martedì 5 novembre (ore 21; ingresso 10 euro), sarà la volta del pianista e compositore svizzero Nik Bärtsch, da annoverare tra i più originali esponenti del jazz continentale. La sua musica, da lui stesso definita “Ritualgroove music”, è una sintesi tra jazz, funk e suoni contemporanei e mostra una forte affinità con le architetture spaziali organizzate e con i principi di ripetizione e riduzione, oltre che con le ritmiche complesse.

Infine, martedì 19 e mercoledì 20 novembre, è in programma il doppio set (ore 19 e 21; ingresso 10 euro) del gruppo Giovanni Falzone Mosche Elettriche: con Filippo Rinaldo (tastiere ed elettronica), William Nicastro (basso elettrico) e Riccardo Tosi (batteria), il trombettista e compositore siciliano porterà in scena “Morricone è jazz”, reinvenzione delle migliori colonne sonore realizzate da Ennio Morricone per il cinema (dagli Spaghetti western di Sergio Leone ai film di Dario Argento ed Elio Petri, da “Il Clan dei Siciliani” a “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” ma non solo). Il tutto all’insegna del jazz elettrico e del rock psichedelico, tra ritmi incalzanti, suoni frenetici e audaci invenzioni armoniche.

