“Buon compleanno Heidi! 50 anni della serie animata”

50 anni e non dimostrarli affatto.

Era il 1974 quando la prima puntata di Heidi – Girl of the Alps venne trasmessa in Giappone, conquistando sin da subito i cuori degli spettatori.

La serie di Heidi è uscita a cadenza settimanale per un anno intero, per un totale di 52 episodi. Si è trattato di un lavoro enorme visto che, per ciascun episodio, venivano realizzati dai 6000 agli 8000 disegni.

È per celebrare un tale dispendio di forze che, dal 16 ottobre 2024 e sino al 12 gennaio 2025, Lugano ospita una mostra dedicata alla bambina più iconica dei cartoni animati.

L’esposizione, promossa dall’Associazione Nona Arte, contiene una vasta selezione di materiali originali: dagli schizzi preparatori agli sfondi dipinti a mano passando per i fogli di acetato di cellulosa coi personaggi della serie e gli sketch del character designer Yōichi Kotabe.

Queste opere, di cui molte mai esposte finora, permetteranno ai visitatori di scoprire e riscoprire l’incantevole mondo di Heidi.

Per dar vita alla serie animata ci sono volute approfondite ricerche sul campo da parte di Zuiyo Eizo, rinomato studio d’animazione giapponese che nell’estate del 1973 ha inviato il suo team creativo dal Giappone fino in Svizzera.

Durante quell’estate la squadra di artisti, capitanata dal Regista Isao Takahata, si è lasciata ispirare dai maestosi paesaggi alpini di Maienfeld ed è entrata in contatto con le usanze dei contadini e degli allevatori locali. Tra i membri del team c’era niente meno che Hayao Miyazaki, che ha partecipato al progetto in qualità di scenografo e animatore.

È anche grazie a questo viaggio alla scoperta della natura svizzera e di alcune delle sue città – tra le tappe c’erano Zurigo e Francoforte – se a partire dall’anno seguente, quando la serie è arrivata in tv, se Heidi ha avuto un successo immenso.

Isao Takahata e il suo staff hanno saputo raccontare con la giusta sensibilità e profondità la storia della bambina svizzera e dei suoi cari, rendendo giustizia al romanzo originale scritto dall’elvetica Johanna Spyri nel 1880.

Informazioni generali

Buon compleanno Heidi! 50 anni della serie animata

Direttrice: Cristina Rogna Massanero

Curatore e coordinatore progetto: Luigi Paolo Zeni

Co-curatore: Christian Esposito

Dal 16 ottobre 2024 al 12 gennaio 2025

Sala San Rocco 1, Quartiere Maghetti, 6900 Lugano, Svizzera

Orari:

Lunedì-domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Chiuso il martedì.

Nel mese di dicembre la mostra sarà aperta tutti i giorni tranne l’8 dicembre, il 25 dicembre e il 31 dicembre.

Biglietti:

13 franchi (intero) e 6 (ridotto per bambini e studenti)

30 franchi per famiglie composte da due adulti e fino a tre bambini

https://www.maghetti.ch

Altri articoli di Mostre su Dietro La Notizia