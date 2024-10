Milano: Piccolo Teatro Studio Melato, ‘Gorla fermata Gorla’

In occasione dell’ottantesimo anniversario della strage nella Scuola Francesco Crispi di Milano, Gorla fermata Gorla inaugura al Piccolo Teatro Studio Melato dal 15 al 20 ottobre Fuori Niguarda, la rassegna delle produzioni del Teatro della Cooperativa ospitate su altri palcoscenici della città. Scritto e diretto da Renato Sarti è affidato ad un’interprete d’eccezione, Giulia Lazzarini, e a Federica Fabiani e Marta Marangoni.

Il racconto

Il mattino del 20 ottobre del 1944, aerei della Air Force, dopo aver compiuto una missione nell’area nord di Milano, scaricarono alcune delle bombe residue sulla città. Una di queste, per una tragica combinazione, sfondò il tetto della scuola di Gorla, si infilò nella tromba delle scale ed esplose nella cantina, dove si erano rifugiati i bambini, uccidendone 184. Fu uno degli episodi più terribili di tutta la Seconda Guerra Mondiale, ma rischia di svanire dalla memoria della città: oggi, per i più, Gorla è solo una fermata del metrò.

Rievocazione

Il drammaturgo e regista Renato Sarti ha rievocato, con linguaggio teatrale, quel tragico evento, basando il suo lavoro sulle pubblicazioni, i documenti militari, i libri, gli articoli e, soprattutto, sulle testimonianze dei sopravvissuti. Federica Fabiani e Marta Marangoni danno voce ai bambini che quel giorno persero la vita, mentre Giulia Lazzarini, che al tempo viveva proprio vicino al quartiere di Gorla e ricorda perfettamente quei momenti drammatici, fa rivivere la testimonianza dei sopravvissuti.

In frangenti drammatici come questi, in cui i venti di guerra spirano forti, Gorla fermata Gorla è un testo indispensabile, necessario, perché rammenta a tutti l’orrore della guerra e ribadisce l’importanza della pace come bene primario.

Durata: 60 minuti senza intervallo

PICCOLO TEATRO STUDIO MELATO

via Rivoli 6 – Milano – M2 Lanza

ORARI SPETTACOLI

martedì, giovedì, sabato ore 19:30

mercoledì e venerdì ore 20:30

domenica ore 16:00

BIGLIETTI

Platea intero € 33 | ridotto (under 26 e over 65) € 21

Balconata intero € 25 | ridotto (under 26 e over 65) € 18

Lo spettacolo è in Abbonamento

COME E DOVE ACQUISTARE

online su piccoloteatro.org

su piccoloteatro.org biglietteria telefonica21126116

da lunedì a sabato dalle 12.30 alle 18.00

domenica e festivi chiuso

biglietterie dei Teatri:

Teatro Strehler | Largo Greppi 1 – M2 Lanza da lunedì a sabato dalle 12.30 alle 18

Teatro Grassi | Via Rovello 2 – M1 Cordusio aperta solo nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima della recita in programma

Teatro Studio Melato | Via Rivoli 6 – M2 Lanza aperta solo nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima della recita in programma

Altre notizie di teatro su Dietro la Notizia