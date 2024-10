La Lombardia rafforza i propri rapporti con l’Australia

La Lombardia conferma e rafforza i propri rapporti con l’Australia. Un legame avviato, nel passato, con il Queensland e il New South Wales, e consolidato venerdì 11 ottobre a Palazzo Lombardia attraverso un incontro che ha sancito una sorta di ‘gemellaggio’ con lo Stato del Victoria. All’appuntamento – inserito nel ‘Future Europe Series’, iniziativa di leadership strategica che esplora le opportunità di investimento europeo nello Stato del Victoria – hanno preso parte il presidente Attilio Fontana e il sottosegretario per i Rapporti internazionali Raffaele Cattaneo e la delegazione australiana guidata dall’onorevole Tim Pallas, tesoriere e ministro per la Crescita economica e le Relazioni industriali dello Stato del Victoria.

Nel 2022, gli scambi commerciali tra la Lombardia e l’Australia sono cresciuti del 43,7%, raggiungendo 1,54 miliardi di euro, con le esportazioni lombarde a 1,34 miliardi. Lo scorso anno il valore si è stabilizzato a 1,5 miliardi.

Le affermazioni dei protagonisti

“Prosegue così – ha spiegato il governatore – un percorso mirato a rafforzare i rapporti internazionali con Paesi e aree geografiche che, come abbiamo condiviso con l’onorevole Pallas, contribuiscono a far crescere le nostre imprese e a rendere ancor più forti le relazioni in settori strategici come quelli dell’università, della ricerca e del turismo”.

“Tra le iniziative condivise con i nostri ospiti, oltre alle Olimpiadi invernali 2026 – ha aggiunto il sottosegretario Cattaneo – abbiamo ragionato sulla possibilità reciproca di aprire a Milano una sede di riferimento dello Stato del Victoria. Un’opportunità che produrrebbe effetti importanti sia per la Lombardia, sia per gli amici australiani”.

