Unipv: Iniziative in occasione del World Food Day

A partire da lunedì 14 ottobre sono in programma una serie di iniziative di rilevanza internazionale organizzate presso l’Università di Pavia in occasione del World Food Day, la Giornata mondiale dell’alimentazione del 16 ottobre , istituita per ricordare l’anniversario della data di fondazione della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, avvenuta il 16 ottobre 1945.

Presso l’Ateneo pavese si riunirà l’Advisory Council della CISG.

La CISG-AC è un’iniziativa privata globale che mira a promuovere un’interpretazione uniforme della CISG, la Convenzione sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980. I membri che si riuniranno a Pavia sono più di quindici studiosi, giuristi e specialisti, provenienti da nove paesi, soprattutto extraeuropei, che periodicamente si confrontano per trovare idee e per una comprensione più profonda delle questioni relative alla Convenzione e al commercio dei beni, tra cui quelli alimentari.

In tale occasione (dal 15 al 17 ottobre) si svolgerà presso UNIPV la “Food Law and Agenda 2030”, la Scuola Intensiva di Studi universitari avanzati dell’Università di Pavia e del Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con altre importanti Istituzioni Universitarie e Collegi (https://isags.unipv.it/). Il secondo e il terzo modulo di questa attività viene sviluppato come seminario sulla “CISG, Sustainability and Food Law” e si terrá nei pomeriggi del 16 e 17 ottobre (15:30-19:30) in Aula Foscolo. Nell’ultimo panel della giornata verrà presentata la traduzione autorizzata in italiano del professor Alfredo Ferrante del Dipartimento di Giurisprudenza della “Legal Guide to Uniform Instruments in the Area of International Commercial Contracts, with a Focus on Sales” una guida che offre una panoramica degli strumenti di diritto uniforme nel settore dei contratti commerciali internazionali elaborata dall’Haya, Unidroit e dalle Nazioni Unite.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione nella mattinata del 16 ottobre, dalle ore 11, si terrà presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria, la Bonacossa Lecture 2024 una lectio magistralis aperta al pubblico del professor Alejandro Garro della Columbia Law School di New York. La lezione sarà dedicata all’ ”Accesso al credito agricolo per una maggiore sostenibilità alimentare” (“Access to agricultural credit for greater food sustainability: a comparative legal perspective”).

Il professor Garro è altresì Honorary Professor presso l’Università di Buenos Aires; le sue ricerche e gli scritti esplorano vari aspetti del diritto contrattuale comparato, applicato nel contesto dell’arbitrato commerciale internazionale e delle controversie. Questa ultima attività contribuisce ad ampliare le ricerche in ambito extraeuropeo del Centro Studi Popoli Extraeuropei (CSPE) con particolare attenzione all’America, affiancandosi all’attività che questo centro universitario già svolge, in altre realtà, come Africa e Asia.

