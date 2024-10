I report ‘estivi’ di Amat sulla mobilità cittadina confermano luglio e agosto come i mesi dell’anno con il minor numero di auto in ingresso sia in Area B sia in Area C e con il più basso indice di congestione registrato finora, quasi -2% (esprime il rapporto tra il tempo necessario per effettuare un determinato spostamento in una determinata fascia oraria, rispetto al tempo di percorrenza dello stesso tratto in assenza di traffico).

Rispetto al 2023, le analisi dell’Agenzia mostrano un aumento dei veicoli passati ai varchi delle due ZTL, su cui incidono in particolare le giornate di sabato e domenica: i picchi si registrano infatti, a luglio, nella giornata di domenica (per Area B +6,22% rispetto all’anno scorso e per Area C +4%) e, ad agosto, nella giornata di sabato (per Area B +10,79% e per Area C +6%). Per quest’ultimo dato in particolare, va tenuto conto che quest’anno in agosto ci sono stati cinque sabati, di cui uno a fine mese, momento di ripresa del traffico.

“Ricordo che l’efficacia di Area B – dichiara l’assessora alla Mobilità Arianna Censi – non si misura sul numero di auto in transito ma sulla composizione del parco veicolare circolante e noi sappiamo, dalle ultime analisi svolte da Amat, che continuano a diminuire le classi inquinanti e ad aumentare le ibride-elettriche in ingresso in città”.

Rispetto al 2023, l’estate appena trascorsa segna una diminuzione dell’uso del TPL (calcolato sugli accessi alle metropolitane): -2% a luglio, -6,5% ad agosto. Mentre per quanto riguarda i parcheggi di interscambio, aumentano gli accessi a luglio (+10,6%) e diminuiscono ad agosto (-11,6%).

Per quanto riguarda i mezzi in condivisione, sempre bene il bike sharing (+11% a luglio, +4,6% ad agosto). In calo, invece, i numeri del car sharing (-8,5% a luglio, -12,9% ad agosto) e dello scooter sharing (-16,9% a luglio, -11,7% ad agosto).

