Al Parenti di Milano, in scena “Cose che so essere vere”

In scena dal 29 ottobre al 3 novembre nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti il primo

allestimento italiano del potente testo di Andrew Bovell Cose che so essere vere. Valerio Binasco e Giuliana De Sio sono i protagonisti di una toccante commedia che racconta in maniera coraggiosa i meccanismi di una famiglia e del matrimonio che la fonda. Un’ode alla famiglia, un’indagine sulla complessità delle relazioni che s’intrecciano al suo interno, coprodotta dal Teatro Stabile di Torino, dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro Stabile del Veneto.

La pièce è ambientata in una villetta nella periferia meridionale di Adelaide, in Australia, dove vivono Bob e Fran Price. Quando Rosie, la più giovane dei loro quattro figli, torna rocambolescamente a casa dopo un breve viaggio in giro per l’Europa è certa di far parte di una famiglia solida e inossidabile: ma all’arrivo della ragazza le crepe che silenziosamente si sono insinuate nei rapporti tra i familiari ribaltano ogni certezza. Il testo è una fotografia complessa e acuta dei meccanismi domestici e matrimoniali, che muta continuamente punto di vista attraverso gli occhi di quattro fratelli che lottano per definire sé stessi, al di là dell’amore e delle aspettative dei genitori.

Una storia che parla dell’amore che ci lega a quella stretta cerchia di persone così preziose nella nostra vita. Uno spettacolo che ci ricorda che amare è un atto di coraggio: il coraggio di essere vulnerabili.

Orari

martedì 29 Ottobre – 20:00

mercoledì 30 Ottobre – 19:45

giovedì 31 Ottobre – 21:00

venerdì 1 Novembre – 19:45

sabato 2 Novembre – 19:45

domenica 3 Novembre – 16:15

Prezzi

SETTORE A (file A–E)

intero 38€;

under26/over65/Carta giovani 28€

SETTORE B (file F–R)

intero 28€;

under26/over65/Carta giovani 20,50€;

convenzioni (valide dal lunedì al giovedì) 22€

SETTORE C (file S–ZZ)

intero 20,50€;

under26/over65/Carta giovani 18€;

convenzioni (valide dal lunedì al giovedì) 18€

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14 – 02.59995206 – biglietteria@teatrofrancoparenti.it

