Ancora qualche giorno per visitare la mostra

Si è inaugurata lo scorso 2 ottobre, nella Galleria Studio Cenacchi di via Santo Stefano 63 di Bologna, la mostra Figure. I cinquant’anni del Teatro da Camera di Laura Falqui e Raffaele Milani, allestita con la preziosa collaborazione della Cineteca di Bologna e dell’Immagine ritrovata; con il patrocinio del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna, di Italia Nostra-Bologna. L’esposizione, con la quale si intende omaggiare l’avventura teatrale dei due artisti dalla seconda metà degli anni Settanta ad oggi, sarà visitabile fino al 31 ottobre.

Nelle scorse settimane si sono tenuti due incontri con Laura Falqui e Raffaele Milani che hanno riscosso un grande apprezzamento da parte del pubblico partecipante, offrendo l’opportunità di approfondire le loro opere e il processo creativo che le ha animate. Venerdì 25 ottobre si svolgerà un ulteriore e ultimo incontro, un’occasione imperdibile per dialogare direttamente con gli artisti.

Nella seconda metà degli anni Settanta e lungo tutti gli anni Ottanta, il Teatro da Camera si è distinto, in Italia e in Europa, con varie tournée, partecipando a festival internazionali come compagnia di spicco nell’ambito del teatro di sperimentazione. Gli spettacoli, ispirati di volta in volta alla pittura o al cinema, avevano offerto un fascino tutto particolare al dialogo tra le arti, nella cura del gesto, della danza e dell’immagine.

L’avventura creativa, di studio e di ricerca, di Raffaele e Laura inizia dapprima come cineclub Teatro della Pantomima, nel quale affiancano ai loro primi esperimenti teatrali la proiezione di film-culto, e poi come Teatro da Camera. Sono stati presenti insieme sulla scena fino al 1988, anno dello spettacolo Diario privato di Sherlock Holmes, in seguito il teatro ha continuato a far parte della loro vita ma in modi differenti. Soprattutto Laura è stata sempre molto attiva nella drammaturgia e regia di giovani gruppi scolastici, lettrice di Poesia e interprete di monologhi.

Il sodalizio creativo ha recentemente ripreso vita e forma, attraverso duetti non più gestuali, non più silenziosi e aulici come in passato, ma giocosi, di fronte all’occhio fisso del cellulare, in piccoli filmati fumisti e imperfetti dedicati a grandi artisti, nasce così “Conversazioni inesistenti”.

La mostra è dedicata a Stefano Falqui-Massidda ed è stata allestita con Stefano Zoffoli, storico collaboratore del Teatro da Camera, e Stefano Lorusso, curatore del restauro e del montaggio dei materiali visivi.

Informazioni utili

TITOLO: Figure. I cinquant’anni del Teatro da Camera di Laura Falqui e Raffaele Milani

A CURA DI: Laura Falqui e Raffaele Milani

DOVE: Galleria Studio Cenacchi – Via Santo Stefano 63, Bologna

DATE: 2 – 31 ottobre 2024

ORARI: da martedì a sabato 16,30 – 19,30

CONTATTI: galleria@studiocenacchi.com | 051 265517 whatsapp business

