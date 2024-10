8BLEVRAI torna venerdì con il singolo “Money Money”

8BLEVRAI torna venerdì 18 ottobre

Il nuovo singolo “Money Money” (Sony Music Italy/Epic) è già disponibile in presave.

“Money Money”, la cui produzione è stata curata da wherestheplug e 4thenightz, è un brano urban/rap dai suoni arabeggianti, con i quali l’artista vuole omaggiare la sua terra d’origine. Il pezzo parla della strada e dei soldi, come suggerito dal titolo, ma anche di donne e di scelte difficili, con l’immaginario di chi ce l’ha fatta e può avere tutto quello che vuole.

Nel testo scritto da 8BLEVRAI, caratterizzato dalla sua peculiare penna, si possono notare delle citazioni particolari, come quella al famosissimo cartone animato “Holly e Benji”, mentre nello special, è ripresa una delle hit più iconiche di 50 Cent.

Dopo aver scelto sonorità reggaeton e un flow esplosivo per il brano “Caricatori”, uscito lo scorso luglio con la partecipazione del pezzo da novanta del rap italiano Jake La Furia e del talentuoso giovane rapper milanese Sacky, ed essersi cimentato in atmosfere più introspettive grazie al brano “Vis a vis”, rilasciato a maggio, 8BLEVRAI torna con “Money Money”, un pezzo crudo e autentico che rimanda, nel sound, al Marocco, sfoggiando nuovamente il suo talento unico nelle barre e nella scrittura, ormai ben riconoscibile per temi e stile all’interno del panorama rap italiano.

Biografia

Otmen Belhouari, in arte 8blevrai, è un rapper italiano di origini marocchine, classe ’97 e residente a Predore (BG). Nel 2020 pubblica il suo primo singolo “Desolè” per Tempo Records, l’etichetta indipendente legata all’Academy di Big Fish. Successivamente 8blevraientra nel roster di Yalla Movement, label di Big Fish & Jake La Furia, con la quale pubblica altri tre singoli: “Manette & Madame”(2.172.017 di stream), “Miseria” (1.096.458 di stream) e “Mona Lisa” (938.776 di stream), facendosi notare anche con i suoi Freestyle su YouTube (Real Freestyle 1, 2 e 3) con i quali vanta complessivamente oltre 1M di views.

A dicembre 2021 firma per Sony Music, con cui pubblica il singolo “La Haine” prodotto da Big Fish, il cui videoclip (diretto da Mattia Incardona) è una citazione del film “L’Odio”di Mathieu Kassovitz, e “Malaga”, il cui videoclip invece è stato girato proprio nella città da cui prende il nome. Nel 2022 entra nel campionato dei “big” uscendo nello stesso giorno in featuring con Jake La Furia, per il suo brano “L’amore e la violenza” insieme a Paky, e con Rhove per il suo brano “La Famiglia”.

Il 24 giugno 2022 8blevrai pubblica il singolo “Poveri stronzi” che anticipa il suo primo EP “Immigrato”, uscito il 15 luglio 2022, a cui fa seguito il documentario omonimo girato da Fabrizio Conte interamente in Marocco e che racconta le tappe del percorso del giovane rapper. Nel corso del 2023 pubblica invece i singoli “Fidèle” e “Tuta fake”, mentre rispettivamente venerdì 6 ottobre e venerdì 24 novembre 2023 escono i brani “Salam Alaykum” e “Conta su di me”. A febbraio 2024 rilascia invece il singolo “Favela”, mentre a maggio dello stesso anno, il pezzo “Vis a Vis”. Il 5 luglio dello stesso anno pubblica “Caricatori” feat. Jake La Furia e Paky.

