40 mila euro per socialità nell’ex mercato di Selinunte

È online l’avviso pubblico per l’erogazione di un contributo di 40mila euro finalizzato alla realizzazione di attività sociali, culturali, educative, formative e ricreative nell’ambito dell’ex mercato di piazzale Selinunte.

Considerati i positivi risultati ottenuti con il progetto in scadenza il prossimo 31 dicembre, l’Amministrazione intende selezionare un soggetto che si impegni a promuovere aggregazione e partecipazione all’interno degli spazi concessi in comodato d’uso per dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Rivitalizzare il quartiere San Siro

Le attività dovranno essere svolte nella parte dell’immobile a suo tempo destinata alla superficie di vendita (circa 500 m2) e negli spazi esterni limitrofi all’immobile. Cittadini e cittadine potranno fruire in maniera libera e gratuita delle iniziative proposte.

Con l’obiettivo di rivitalizzare il quartiere di San Siro, e in particolare del quadrilatero di piazzale Selinunte, l’Amministrazione ha intrapreso nella primavera del 2022 un percorso di rifunzionalizzazione dell’ex mercato con l’insediamento di un nuovo presidio sociale, capace di offrire opportunità a ragazze e ragazzi e di contrastare il degrado.

Con il progetto Social Sport Lab, vincitore del primo bando, il Centro Sportivo Italiano (CSI) – attuale concessionario a cui è stata approvata la prosecuzione della Convenzione fino al 30 giugno 2024, poi in deroga fino al 31 dicembre 2024, per il recupero del periodo di inattività a causa del nubifragio – ha offerto al quartiere un punto di riferimento attivo per l’aggregazione sociale e lo sport.

Le parole degli assessori

“A San Siro, e in particolare nel quadrilatero di Selinunte – afferma l’assessora al Decentramento e Quartieri Gaia Romani – stiamo lavorando in maniera sistemica e sinergica per portare sul territorio spazi e servizi che per troppo tempo sono mancati. Con la messa a bando dell’ex mercato comunale, grazie al CSI, abbiamo reso quel luogo un punto di riferimento per tanti giovani, abbiamo restituito speranza, ma anche occasioni di socialità e strumenti di contrasto al degrado e alla marginalizzazione. Ed è questa la direzione verso cui vogliamo continuare ad andare con questo nuovo avviso. Una preziosa opportunità per offrire alla comunità di San Siro nuovi progetti di qualità, e alimentare percorsi di crescita e di inclusione sociale in un quartiere a cui vogliamo strappare l’etichetta di “difficile”.

“In un quartiere come San Siro, sul quale stiamo investendo molto e che è ricco di complessità e contraddizioni – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – è fondamentale potenziare la presenza di presidi sociali fisici che operino in sinergia con le reti che stiamo costruendo, a partire da quella di QuBì, per contrastare la povertà minorile. Per questo è importante che il progetto di animazione dell’ex mercato prosegua e venga rilanciato”.

“Siamo contenti che si preveda un nuovo avviso per dare continuità alle attività per i bambini e le bambine del quartiere di San Siro – aggiunge la presidente del Municipio 7 Silvia Fossati -. Ci auguriamo che il progetto vincitore si impegni a promuovere iniziative anche nel weekend coinvolgendo anche l’area aperta di viale Aretusa adiacente al parcheggio, per dare la possibilità agli abitanti del quartiere di godere di uno spazio vivo. Lavoreremo, come Municipio, insieme agli assessorati competenti per coinvolgere le realtà del territorio e arrivare ad una assegnazione definitiva dell’ex mercato”.

I progetti

Saranno ammessi progetti che, mediante una proposta di iniziative, conterranno attività caratterizzate da una o più tipologie tra:

1. attività ludiche, sportive e ricreative;

2. attività formative ed educative, di contrasto alla dispersione scolastica, corsi di orientamento allo studio, corsi di italiano per stranieri;

3. attività ed eventi culturali, mostre, cineforum, incontri pubblici;

4. attività artistiche, musicali, teatrali;

5. attività artigianali, laboratoriali e creative;

6. orientamento al lavoro;

7. attività didattiche legate alle nuove tecnologie;

8. attività di riuso, riciclo, riparazione, nell’ambito dell’economia circolare.

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata alle ore 12.00 del 5 novembre 2024.

