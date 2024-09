Voce Spettacolo annunciai titoli in corsa per gli Oscar 2025

Voce Spettacolo annuncia i titoli in corsa per gli Oscar 2025

Sono terminate a Los Angeles le proiezioni dei cortometraggi distribuiti da Voce Spettacolo per le qualificazioni agli Oscar 2025. Questo traguardo testimonia l’impegno nel portare l’eccellenza del cinema breve ai massimi livelli internazionali, consolidando la posizione di leadership della casa di distribuzione materana ad Hollywood e partner di riferimento per i filmmakers che ambiscono a entrare ogni anno nella corsa agli Academy Awards.

Le pellicole hanno intrapreso il percorso di qualificazione per gli Oscar grazie all’esclusivo servizio di distribuzione, che include l’organizzazione di proiezioni strategiche nella città chiave degli Stati Uniti, garantendo le migliori opportunità per entrare nella shortlist degli Academy.

Scopriamo le pellicole in concorso:

1) Il pluripremiato corto animato “In the Shadow of The Cypress” di Hossein Molayemi e Shirin Sohani, narra la storia di un ex capitano, affetto da disturbo da stress post-traumatico, il quale vive con sua figlia in una casa situata in riva al mare, dove vivono una vita isolata e dura. La pellicola, già selezionata a Venezia 80, ha vinto quest’anno il Tribeca Film Festival, Los Angeles International Short Film Festival, Animayo, Marateale. Selezionata ad Annecy e ad altre rassegne internazionali, è stata definita da John Musker, leggenda dell’animazione Disney, (La Sirenetta, Aladdin, Hercules, Oceania), uno dei migliori corti animati degli ultimi vent’anni per la scenografia, l’uso della luce, la sceneggiatura e la storia.

2) “Jumpman” di Tom Dey. Dopo l’anteprima mondiale al Tribeca Film Festival 2024, il regista e produttore cinematografico statunitense, già noto per aver lavorato con De Niro, Eddie Murphy, Matthew McConaughey ed altre celebrità, si affida a Voce Spettacolo per portare sul palcoscenico degli Oscar il suo nuovo ed entusiasmante documentario breve, la storia del fotografo Co Rentmeester il quale nel 1984 scattò la foto di Michael Jordan per la rivista LIFE e che successivamente si vide copiata dalla Nike per dar vita ad uno dei loghi più famosi al mondo. Nella crew del documentario anche due straordinari talenti italiani: Federico Conforti al montaggio ed il Maestro Fabrizio Mancinelli alle musiche.

3) “Imprinting“ di Andrea Ciavatta. Il nuovo corto del regista riminese ha conquistato le giurie di numerosi festival di rilievo internazionale vincendo il Paris Film Awards, London Movie Awards, New York Movie Awards, Florence Film Awards, Milan Gold Awards e l’Hollywood Gold Awards. Una personale esplorazione della memoria, dell’identità e del legame umano, raccontata attraverso una narrazione visivamente straordinaria. Il film è stato scritto dallo stesso Ciavatta con Leo Barbato, anche direttore della fotografia.

4) “Reclusive” di David Cinnella e Walter Nicoletti. La pellicola made in Lucania racconta la potente e toccante storia di Flavio, un ragazzo Ikikomori che dal buio della sua anima rinasce in una nuova vita a colori. Con una combinazione di narrazione visivamente affascinante e profondamente emotiva, il corto esplora un nuovo problema sociale, quello dei giovani che scelgono di ritirarsi dalla vita sociale e di isolarsi dal mondo esterno. Il Teaser, proiettato in anteprima mondiale sugli iconici schermi di Times Square, ha ottenuto ottimi consensi oltreoceano, dimostrando come il cinema si confermi un potente mezzo di narrazione delle problematiche sociali.

L’entusiasmo del fondatore di Voce Spettacolo

“Siamo estremamente entusiasti di accompagnare questi talenti straordinari nella loro corsa agli Oscar,” ha dichiarato Walter Nicoletti, fondatore di Voce Spettacolo“. La nostra missione è sempre stata quella di offrire ai filmmakers un servizio esclusivo che possa far risplendere le loro opere sulla scena internazionale, e vedere ben quattro delle nostre opere in qualificazione è una conferma della qualità dei progetti che selezioniamo e della professionalità del nostro servizio di distribuzione. Il nostro costante impegno, unito all’esperienza nella qualificazione agli Oscar, offrirà ai registi la possibilità di raggiungere traguardi ambiziosi e far conoscere il loro lavoro ad Hollywood per i prossimi anni”.

Alla ricerca di nuovi cortometraggi

Voce Spettacolo, inoltre, è attualmente alla ricerca di nuovi cortometraggi per la lineup 2024/2025 da rappresentare e distribuire nel circuito festivaliero globale. I registi interessati possono candidare le proprie opere visitando il sito ufficiale www.vocespettacolo.com.

