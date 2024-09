THE CURE torna con il nuovo singolo “Alone” dal 26 settembre

I THE CURE pubblicheranno il loro nuovo singolo “ALONE” il 26 settembre su tutte le piattaforme digitali. Si tratta del primo singolo dal loro attesissimo nuovo album “SONGS OF A LOST WORLD”, il loro primo disco in oltre 16 anni.

Formatasi come band nel 1978, i The Cure hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, sono stati headliner del Glastonbury Festival per quattro volte e sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. I THE CURE sono considerati fra le band inglesi più influenti di sempre.

www.thecure.com – songsofalost.world

