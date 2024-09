Gergo familiare: una possibilità per un’evoluzione più equilibrata

Inoltrarsi nel labirinto dell’argomento “comunicazione” forse non è la cosa più

originale che si possa fare. Ma non dimentichiamo che questo fattore è alla base delle

relazioni umane. Da quando l’uomo ha iniziato a costruire gruppi sociali ha ricercato

il modo con il quale interagire con l’altro. L’evoluzione ci ha portato alla fase di oggi

dove, parlare di comunicazione apre una finestra su un mondo complesso e variegato.

Se alla base della comunicazione umana troviamo uno schema ormai consolidato e

conosciuto che indica i tre elementi base con comunicazione verbale, paraverbale, e

non verbale, quello che si va a formare e si può analizzare è un dedalo di diramazioni

che prendono origine da questi tre elementi e che vedono il loro sviluppo in, ad

esempio “comunicazione non violenta”, “comunicazione efficace nei vari campi o

ambiti della vita”, o “comunicazione ipnotica”.

Nonostante la componente verbale risulta essere, da studi fatti nei decenni precedenti,

quella meno importante, non ci possiamo nascondere che è quella più appariscente

per i non studiosi dell’argomento. E’ questo elemento che accompagna le relazioni

quotidiane delle persone, ma che vede anche un suo caratterizzarsi in ambiti precisi

diventando pezzo degli elementi collanti dei gruppi e sottogruppi sociali. Che si parli

di mondi più o meno grandi poco importa. Quello che si può rilevare è come ogni

realtà acquisisca un linguaggio particolare che crea appartenenza e cerca di chiudere

fuori chi non ne fa parte.

Il gruppo sociale famiglia è una delle realtà che vede inserirsi questo meccanismo.

Quello che risulta un po’ più strano è che spesso alla base della creazione di un nuovo

linguaggio o, se vogliamo, dialetto segreto ci sono i bambini. Questo modo di

comunicare all’interno della famiglia viene chiamato “familect” o “familylect”.

Questo dialetto familiare, fino ad oggi, non ha visto un grande studio, al contrario di

altri gerghi di gruppi sociali come quelli geografici con il dialetto o come i socioletti

usati tra membri dello stesso gruppo come ad esempio le gang o anche un gruppo

squadra nello sport. Questa forma verbale non vede solo uso di parole bizzarre, strane e particolari, ma anche soprannomi aneddoti familiari e modi di dire, uso di voci

artefatte e giochi vocali. Il fattore che può aver portato al non dare la giusta

attenzione a questa forma di comunicazione si può imputare al fatto che nasce si

sviluppa e vede il suo esistere all’interno ristretto del gruppo famiglia.

Ma proprio questo fattore diventa l’elemento catalizzatore. Il condividere il significato di

espressioni particolari, parole storpiate, suoni vocali ad esprimere stati d’animo

specifici ma non con un ordinario significato per tutti, contribuisce a creare un

consolidamento della relazione all’interno del gruppo famiglia. Osservando i bambini

quando giocano o, in alcuni casi, quando interagiscono con i genitori scopriamo come

hanno una capacità enorme di inventare termini che, molto spesso non esistono o non

hanno nulla a che vedere con l’oggetto di riferimento o lo stato d’animo che vogliono

comunicare. Tutti ricorderemo come quel bambino delle elementari, nello scrivere

all’allora Presidente del Consiglio Renzi usò la parola petaloso. In quel caso diventò

un termine che si sentì per almeno mesi tra la gente usato tra il serio e il faceto ma

che ognuno lo connotava dandogli un significato differente.

Ovviamente in questo riferimento vediamo un termine usato in situazione sociale non familiare ma giusto per fare un esempio di come una parola bizzarra può diventare di uso comune. Quello che connota il familect è il lasciar fuori gli altri per creare un mondo relazionale più chiuso ma con precisi riferimenti. Un termine che diventa usuale, e vedendo un uso specifico fra genitori e bambino, permette di creare quell’empatia che potenzia il

legame fra i componenti del gruppo famigliare. Questo può solo essere un buon

viatico per una crescita armoniosa del bambino, ma anche degli adulti. Proprio gli

adulti possono godere di quanto viene creato con il familect perché questo può

diventare un elemento per riallacciare rapporti deteriorati con altri famigliari.

Il ripescare, nel ritrovarsi dopo lungo tempo, modi di dire suoni aneddoti del tempo

passato può creare quei ponti che servono per smussare tensioni o attriti che fino a

quel momento rendevano le relazioni difficoltose. Per comprendere questo basti

pensare a come qualcuno oggi adulto della nostra famiglia chiamava alcuni oggetti o

come si rivolgeva con parole strane ai suoi genitori così come quando il nonno o la nonna faceva una voce particolare per farci ridere e come questa è stata perpetrata nel

tempo.

Cyntia Gordon ricercatrice e professoressa di linguistica presso l’università di

Georgetown e autrice di “Making Meanings, Creating Family” ha eseguito una

ricerca studiando quattro famiglie per diversi giorni nell’area di Washington Dc. A

effettuato ed ascoltato settimane di registrazioni contenenti i dialoghi che avvenivano

tra i soggetti studiati. Quello che si è potuto notare è che, nonostante i nuclei

famigliari avessero una somiglianza superficiale, emersero differenze significative

nei loro familect.

Così come il linguaggio inteso nel suo significato più classico, evolve anche il

familect.. La stessa Gordon ha verificato a distanza di qualche anno le medesime

famiglie scoprendo che anche il loro familect era cambiato; così quello che era “culla

e massaggia” nel descrivere i momenti del andare a letto per la loro bambina, era

diventato “minuti”.

La stessa Gordon fa rilevare come il multilinguismo sia fattore di facilitazione nella

creazione del familect in quanto la possibilità di attingere a fonti linguistiche

differenti tra loro con la possibilità di mescolare o aggiustare le parole diventa fattore

quasi incentivante. Quanto raccontato fin qui indica come la capacità creativa dei bambini sia corroborante per le dinamiche familiari. Ma fa anche emergere una contraddizione

legata ai nostri tempi. Osservando, nella quotidianità dei nostri incontri, come i

genitori in primis, ma anche i nonni di riferimento, si relazionano con figli e nipoti in

modo diametralmente opposto.

Nei colloqui tra adulti vengono sciolinate abilità di tutti i generi e molte di queste fanno capo a capacità riconducibili ad età superiori di quanto il bambino abbia. Questo voler incensare e produrre un piccolo adulto anziché un bambino che cresce e impara con i suoi tempi viene replicato anche nella fase comunicativa. Il bambino che inizia ad usare parole bizzarre o fare suoni vocali particolari per esprimersi viene velocemente represso con una insistente correzione per portarlo ad un linguaggio più voluto dagli adulti che realmente consono all’età evolutiva del soggetto. Credo che questo diventi un elemento frenante rispetto alla possibilità di esperire la propria età con le sue positività e con le sue difficoltà che portano ad una crescita, anche nella comunicazione, più equilibrata e come abbiamo

visto con quell’empatia che il microcosmo famiglia dovrebbe creare.

Massimo Maroncelli

Altri articoli Lifestyle su Dietro la Notizia