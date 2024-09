Ciclismo, tutto pronto per il trittico lombardo dal 6ottobre

Tutto pronto per il Trittico lombardo 2024 (che riunisce la 77° Coppa Agostoni in programma a Lissone domenica 6 ottobre, la 105° Coppa Bernocchi a Legnano lunedì 7 ottobre e la 103° Tre Valli Varesine che partirà da Busto Arsizio con arrivo a Varese martedì 8 ottobre) che è stato presentato questa mattina a Palazzo Pirelli alla presenza, fra gli altri, del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso; del sottosegretario con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.

Hanno partecipato anche i presidenti del Consiglio regionale, Federico Romani, della Società Ciclistica Binda di Varese, Renzo Oldani, quello onorario dello Sport Club Mobili Lissone, Silvano Lissoni e quello dell’Unione Sportiva Legnanese, Luca Roveda.

Le tre corse attraverseranno i territori della Brianza, del Varesotto e dell’Alto milanese e anticipando Il Giro di Lombardia che si disputerà sabato 12 ottobre.

PRESIDENTE FONTANA: CICLISMO È PARTE DEL DNA LOMBARDO

“Un momento di gioia popolare – ha detto Fontana – perchè il ciclismo fa parte della storia e del dna della Lombardia. E’ uno sport di sacrificio, ma anche di creatività, disciplina e determinazione. E soprattutto offre la possibilità di mettersi alla prova in territori fra i più belli al mondo. E non dimentichiamo che la storia del ciclismo è nata in Lombardia. Mi fa piacere che la generosità di Varese abbia permesso a Busto Arsizio di essere parte di questi grandi eventi”.

