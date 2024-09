Arriva sugli scaffali di librerie e fumetterie dal prossimo 11 ottobre la nuova edizione di “Tex. Il passato di Carson”,

la storia scritta da Mauro Boselli e disegnata da Carlo Raffaele Marcello.

“Bannock non esiste. Ma io sarò là tra sette giorni, in tempo per le esequie del caro, vecchio Ray”.

Con queste parole, Kit Carson parte per un viaggio verso la sua giovinezza, quando nel Montana c’era la corsa all’oro, Ray Clemmons era lo sceriffo di Bannock, la bella Lena cantava al “Golden North Saloon” e lui cercava di scoprire la verità sulla famigerata banda degli Innocenti.

Ormai, lungo le strade silenziose camminano solo i fantasmi, ma sono armati di pistola, e la Ghost Town si rianima per regolare i conti in sospeso di venticinque anni prima. Stavolta però al fianco di Carson ci sarà Tex, in un’epica storia di tradimento, vendetta, amore e morte!

L’introduzione del volume è firmata da Giorgio Giusfredi.

