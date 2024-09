Dal 13 settembre, il terzo episodio del fantasy adolescenziale ideato da Luca Enoch

Proseguono le avventure di Gea con l’arrivo in libreria e in fumetteria, in veste completamente nuova ispirata all’universo manga, del terzo volume del fantasy adolescenziale ideato da Luca Enoch: GEA 3. LA VIA DEL NERO.

Irresistibile e permalosa, iperdinamica e dormigliona, estroversa ma allo stesso tempo riservata. Gea è così, impossibile da etichettare e travolgente come un uragano di emozioni.

Un’adolescente pelle e ossa, fotofobica e rockettara (o meglio, aspirante tale), ma soprattutto una ragazza che nasconde un grande segreto: lei è un Baluardo e la sua missione proteggere il mondo dalle intrusioni di creature aliene provenienti da altri piani di esistenza!

Le avventure dell’eroina di Luca Enoch e del suo inseparabile famiglio, il gatto nero Cagliostro, saranno via via disponibili in 9 volumi totali.

https://shop.sergiobonelli.it/gea/2024/07/19/libro/gea-3-la-via-del-nero-1024924/

https://www.facebook.com/SergioBonelliEditoreUfficiale

Altri articoli di Libri su Dietro La Notizia