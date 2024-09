Rho, dall’infanzia alle secondarie di 1°grado 4.482 studenti

il via un nuovo anno scolastico che vedrà coinvolti a Rho 4.482 studenti, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di primo grado. Nel corso dell’estate in diversi plessi sono stati realizzati alcuni piccoli o grandi interventi per migliorare e rendere più accoglienti gli ambienti, i cantieri sono quasi tutti ultimati e adesso tocca di nuovo a insegnanti e personale scolastico accogliere bambini e ragazzi.

Nelle scuole dell’infanzia statali gli iscritti sono 701, cui si aggiungono i 394 delle paritarie. Alle primarie statali studieranno 1.837 bambini, mentre nelle primarie paritarie saranno 255. Alle secondarie statali di primo grado risponderanno all’appello 899 ragazzi, oltre ai 396 delle paritarie.

L’Ufficio Scuola del Comune ha lavorato nelle scorse settimane per organizzare tutto al meglio, in sintonia con le direzioni didattiche, per fornire i servizi necessari.

L’Assessore alla Scuola Paolo Bianchi si rivolge a tutti quanti saranno coinvolti nel nuovo ciclo di lezioni: “Le ore passate a scuola sono quelle che più restano impresse nella memoria, non solo per quanto si apprende ma anche per gli incontri e le amicizie che si sviluppano. Auguro a tutti i ragazzi di vivere questo nuovo anno scolastico con la giusta carica. La scuola è un mondo complesso, ma permette di vivere esperienze fondamentali per costruire il proprio futuro. So che quanti sono chiamati a formare scolari e studenti si sono preparati con cura per affrontare al meglio il loro ruolo educativo. Come Amministrazione siamo sempre pronti a collaborare e i progetti costruiti con le scuole di ogni ordine e grado sono davvero numerosi. Buon anno scolastico, che dia buoni frutti!”.

Questi gli auguri del Sindaco Andrea Orlandi: “Si apre un nuovo anno scolastico, ricco di cose da imparare, di esperienze da vivere con i propri insegnanti e con i compagni di classe. Auguro a tutti gli studenti, di ogni età, di vivere i propri sogni e di essere curiosi: la conoscenza aiuta a essere persone migliori, a sviluppare valori sani, a diventare donne e uomini capaci di migliorare il mondo.

Auguro a insegnanti e personale scolastico di approcciarsi ai ragazzi sempre con attenzione ed entusiasmo, sapendo cogliere le loro qualità e interpretare i loro bisogni. Auguro ai genitori e ai nonni di saper accompagnare i ragazzi in questo percorso di crescita. Buon anno scolastico a tutti!”.

