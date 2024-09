Quarta Repubblica: immigrazione in Germania

«I migranti non sono il problema. Il problema è che la Germania negli ultimi anni ha lasciato entrare 10 milioni di persone. Molte sono illegali. Credo che il risultato di queste elezioni rappresenti la volontà dei cittadini della Turingia di dire basta a tutto questo». Così il leader di Alternative für Deutschland (AfD) Björn Höcke, che ha ottenuto il 32.8% dei consensi in Turingia, in un’intervista che andrà in onda questa sera, lunedì 2 settembre, a Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequattro.

Sull’immigrazione in Germania, Björn Höcke continua dicendo che: «Questo rischia di causare grossi danni al nostro paese. Il 50% del Welfare va agli immigrati. La sicurezza interna ormai è al collasso. Basta pensare a che cosa è successo la settimana scorsa nell’attento con 3 morti a Solingen. C’è ormai la cultura del coltello anche in Turingia che non esisteva 10 anni fa. Statisticamente in Germania ci sono 2 stupri di gruppo al giorno. Questo paese sta cambiando proprio a causa dell’immigrazione incontrollata».

Sul multiculturalismo afferma che: «Sta portando al collasso dello Stato. Questo potrebbe sfociare in una guerra civile. Si tratta delle persone lasciate entrare negli ultimi anni e che non condividono i nostri valori. Questi sono problemi che devono essere affrontati e sarà la AfD a farlo».

