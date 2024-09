“Piece By Piece”, il nuovo singolo di Pharrell Williams

È uscita a sorpresa “Piece By Piece”, il nuovo singolo della superstar mondiale e icona di stile Pharrell Williams!

La nuova canzone (https://sme.lnk.to/piecebypiece) originale è stata scritta da Pharrell Williams ed eseguita da Pharrell Williams e dalla Princess Anne High School Fabulous Marching Cavaliers.

Il brano anticipa la pubblicazione dell’OST ufficiale dell’omonimo film d’animazione di Focus Features sulla vita dell’artista, diretto dal regista vincitore dell’Oscar® Morgan Neville, che debutterà nelle sale l’11 ottobre.

Il film, diretto da Morgan Neville, sarà un’esperienza cinematografica unica che inviterà il pubblico a compiere un viaggio straordinario nella vita dell’icona pop Pharrell Williams, raccontata attraverso la lente dell’animazione LEGO®.

Il cast del film è composto da Pharrell Williams, Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay Z, Snoop Dogg. Il film debutterà nei cinema l’11 ottobre 2024.

Il trailer in italiano è online al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=IQ05guJYSqY

Il brano “Piece By Piece” arriva subito dopo la collaborazione tra Pharrell e il gruppo LEGO® per il nuovo set “Over the Moon” – una navetta spaziale con un tettuccio dorato e un vibrante getto di colori. Il set LEGO® “Over the Moon” presenta la più ampia gamma di tonalità di pelle per i personaggi inclusi in un prodotto LEGO®, con un totale di sette tonalità.

Pharrell Williams è un visionario: artista, produttore, cantautore, filantropo, stilista e imprenditore. È stato insignito di 13 GRAMMY Awards tra cui Producer of the Year 2004, 2014 e 2019, del prestigioso Golden Note Award di ASCAP, di due nomination all’Oscar e 1 nomination ai Golden Globe e agli Emmy. È stato inserito nella Songwriters Hall of Fame.

