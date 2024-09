La Piadineria ha aperto in via Stelvio: promozione apertura

La Piadineria, nuovo ristorante a Novate in via Stelvio

Un nuovo ristorante La Piadineria ha aperto oggi a Novate, in via Stelvio.

Il brand amplia la propria presenza sul territorio cittadino (un altro locale è presente all’interno del centro commerciale Metropoli) riuscendo a servire i vicini comuni di Bollate e Baranzate, oltre a questa zona densamente popolata.

La promozione valida solo oggi 10 settembre

Come da tradizione del format ogni piadina viene stesa e preparata al momento, così

come tutti gli ingredienti per la farcitura: un processo che si intravede sempre e in diretta

nella cucina retrostante al banco.

Il menu è ampio e in grado di accontentare tutti i palati:

si va dalle ricette più classiche – tra cui la mitica Leggenda con Crudo, Squacquerone e

Rucola a proposte più ricche e gustose, come il gruppo dei Pollorollo e addirittura proposte

vegetariane e plant based.

Naturalmente c’è anche un menu dedicato ai clienti più giovani, Enjoy menu, che

prevede una piccola piadina dolce o salata, una bibita e un gadget dedicato al back to

school.

Il locale sfoggia il nuovo design elaborato dal brand, molto colorato e vivace, ed è dotato di

tutti i nuovi strumenti digitali che caratterizzano le ultime aperture de La Piadineria: digital

menuboard e self checkout kiosk, per agevolare l’inoltro in autonomia dell’ordine.

La piadina

Può essere ordinata direttamente nel ristorante, oppure, senza alcun

sovraprezzo, tramite l’APP La Piadineria, per trovarla pronta all’orario che fa più comodo

e saltare la coda alla cassa.

Il nuovo ristorante sarà sicuramente un punto di riferimento

per tutta la comunità locale e anche per i clienti di passaggio, sia durante la settimana, sia

la sera e nei weekend.

Vista la velocità di crescita del brand La Piadineria è sempre alla ricerca di nuovi

collaboratori: per candidarsi è sufficiente consultare le numerose posizioni aperte nell’area

career del sito

