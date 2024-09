Mobilità. Manutenzioni e abbattimento barriere architettoniche

Manutenzioni straordinarie per segnaletica stradale, parapetti e transenne e lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche su strada, per un valore complessivo di 14 milioni e 250mila euro. Questo quanto approvato dalla Giunta al fine di avviare tre diverse gare d’appalto.

Dei fondi stanziati circa la metà, sette milioni di euro, è destinata alla manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, mentre cinque milioni sono riservati alla manutenzione straordinaria biennale di parapetti, transenne, barriere e balaustre di protezione. Infine tre milioni e mezzo sono destinati a interventi mirati per l’abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico.

“Una città efficiente non è fatta solo di grandi progetti, per quanto fondamentali – afferma Arianna Censi, assessora alla Mobilità – ma anche di una seria e costante manutenzione dell’esistente, che siano cartelli stradali o balaustre di protezione, e di continui interventi per migliorare l’accessibilità dello spazio pubblico. Nel primo caso, assicurarci che siano sempre in perfetto stato non è solo una questione di decoro urbano, ma soprattutto di sicurezza. Nel secondo, impegnarsi per una mobilità senza barriere significa migliorare la quotidianità di chi ha difficoltà motorie o si muove con passeggini e rendere la nostra città più accogliente e accessibile”.

