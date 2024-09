Arianna Vinci trionfa al Corto Teatrale Site-Specific

Ghisola di Arianna Vinci trionfa alla quarta edizione del Concorso Corto Teatrale Site-Specific: Donne da Palcoscenico: nel chiostro, storia e bellezza negli occhi delle donne

Si è aperta sabato 21 settembre nel secondo Chiostro dell’ex Monastero degli Olivetani di Rovigo, la rassegna Donne da palcoscenico, che festeggia quest’anno dieci anni, con la IV edizione del Concorso Corto Teatrale Site-specific: Donne da Palcoscenico: nel chiostro, storia e bellezza negli occhi delle donne, dedicato quest’anno a Eleonora Duse, tra le più celebri e significative “Donne da Palcoscenico” della storia del Teatro, nel centenario della scomparsa.

Due i progetti finalisti selezionati

Ghisola di Arianna Vinci e Risonanze di Carlotta Assisi e Ramona Genna.

E’ stato il pubblico a decretare la classifica finale ed ha attribuito il primo premio a Ghisola di Arianna Vinci, ispirato ad un momento particolare della vita di Eleonora Duse, ovvero al periodo di frequentazione e relazione con il poeta Gabriele D’Annunzio. Il corto teatrale, della durata di circa 25 minuti, mette in scena due aspetti fondamentali di Eleonora: la sua grande innovazione recitativa e la sua figura amata e venerata come attrice e al contempo la sua fragilità come amante e come donna.

Il pubblico ha scelto lo spettacolo Ghisola “favorendo l’intensa interpretazione di Arianna Vinci di un testo fortemente emozionale. Secondo premio a Risonanze, dove il linguaggio fisico giunge laddove la parola non può”

Il Concorso Corto Teatrale Site-specific, si propone di selezionare progetti artistici rappresentabili dal vivo, utilizzando come scenografia il Secondo Chiostro del complesso monumentale dell’ex Monastero degli Olivetani di Rovigo, edificato nel XIII secolo. Attualmente il complesso architettonico ospita la sede del Museo dei Grandi Fiumi e varie iniziative espositive; questo luogo ospita anche la Rassegna Donne da Palcoscenico dal 2020.

Oggetto del bando 2024 del concorso era l’ideazione e la produzione di corti teatrali site-specific, incentrati quest’anno sulla celebrazione del centenario della scomparsa di Eleonora Duse – tra le più celebri e significative “Donne da Palcoscenico” della storia del Teatro, adattati e ambientati allo spazio del Secondo Chiostro dell’ex Monastero degli Olivetani di Rovigo.

Donne da Palcoscenico – X edizione (2024)

Presidente: Ruggero Zambon, Direttore Artistico: Letizia E. M. Piva

