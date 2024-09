A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione impianti IP, verrà effettuata la seguente chiusura diurna:

– Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 di Lunedì 16 Settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per A21 Piacenza (km 62+757) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Tortona (km 63+647) o in alternativa al successivo casello di Casei Gerola (km 49+980) per il successivo ingresso in A21 attraverso la viabilità ordinaria al casello di Voghera.

Per indagini topografiche, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 16 Settembre alle ore 05:00 di Martedì 17 Settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Binasco (Km 10+503) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).

– Dalle ore 23:00 di Martedì 17 Settembre alle ore 05:00 di Mercoledì 18 Settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Bereguardo (km 21+431) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello successivo di Gropello Cairoli (Km 30+644) o in alternativa al casello precedente di Binasco (Km 10+503). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Bereguardo (km 21+431) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in direzione nord al casello di Binasco (km 10+503) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 19 Settembre alle ore 05:00 di Venerdì 20 Settembre 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A7-A21 (km 62+757) in uscita per Torino e Piacenza da carreggiata sud (direzione Genova). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico al casello di Tortona (km 63+647) o in alternativa al casello precedente di Casei Gerola (km 49+980) per il successivo ingresso in A21 attraverso la viabilità ordinaria al casello di Voghera. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A21-A7 (km 62+757) in entrata da Torino e Piacenza per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in direzione nord al casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Nell’ambito delle suddette lavorazioni verrà altresì chiusa al traffico l’Area di Servizio Castelnuovo Ovest (Km 60+710) in carreggiata sud (direzione Genova). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Dorno Ovest (km 33+720) o la successiva Bettole Ovest (km 80+315) presenti entrambe sulla medesima tratta e direzione.

Per lavori di risanamento profondo della pavimentazione di competenza SATAP, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 17 Settembre alle ore 06:00 di Mercoledì 18 Settembre 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A7-A21 (km 62+757) in uscita per Torino da entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico al casello di Tortona (km 63+647).

Per lavori di sfalcio in spartitraffico, si rendono necessarie le seguenti chiusure diurne:

– Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Mercoledì 18 Settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Viale Cermenate (km A+000) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 allo svincolo MI-via Palatucci MM2 (Km A+700).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 17 Settembre alle ore 05:00 di Mercoledì 18 Settembre 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A7-A50 (km 20+366) in entrata da Genova per entrambe le carreggiate nord (direzione A8-Laghi) e sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Assago (A7, km 2+020) per il successivo ingresso in Tangenziale.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 18 Settembre alle ore 05:00 di Giovedì 19 Settembre 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (km 20+366) in uscita per Genova e Milano da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.35 Mi-Ticinese (km 21+386) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A7-A50 (km 20+366) in entrata da Milano per la medesima carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo S.S.494 Vigevano (km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 19 Settembre alle ore 05:00 di Venerdì 20 Settembre 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (km 20+366) in uscita per Milano e Genova da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.494 Vigevano (km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A7-A50 (km 20+366) in entrata da Genova per la medesima carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Sabato 21 Settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (km 20+366) in uscita per Genova da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.494 Vigevano (km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A7-A50 (km 20+366) in entrata da Milano per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo S.S.494 Vigevano (km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di Sabato 21 Settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A7-A50 (km 20+366) in entrata da Milano per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

Per lavori di ampliamento alla quinta corsia dell’Autostrada A8 di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 19 Settembre alle ore 05:00 di Venerdì 20 Settembre 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo S.S.33 Rho / Legnano (Km 2+620) e l’interconnessione A50-A8 (Km 0-300). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pero-Fiera per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.S.33 del Sempione per il successivo ingresso in Autostrada A8 al casello di Legnano.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 16 Settembre alle ore 05:00 di Martedì 17 Settembre 2024, verranno chiusi alternativamente al traffico i rami di svincolo in entrata/uscita da/per Vimercate Sud-Q.re Torri Bianche (km 24+798), Vimercate Centro e S.P.45 Arcore-Villasanta (km 25+165) e Concorezzo (km 21+968) per/da entrambe le carreggiate nord (direzione Usmate) e sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Martedì 17 Settembre alle ore 05:00 di Mercoledì 18 Settembre 2024, verranno chiusi alternativamente al traffico i rami di svincolo in uscita per MI- Via Rubattino (km 5+927), S.P.103 Segrate e MI-Lambrate (km 7+313) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 18 Settembre alle ore 05:00 di Giovedì 19 Settembre 2024, verranno chiusi alternativamente al traffico i rami di svincolo in uscita per MI-Via Rubattino (km 5+927), S.P.103 Segrate e MI-Lambrate (km 7+313) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 19 Settembre alle ore 05:00 di Venerdì 20 Settembre 2024, verranno chiusi alternativamente al traffico i rami di svincolo in entrata/uscita da/per S.P.208 Carugate (km 17+808) per/da entrambe le carreggiate nord (direzione Usmate) e sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 20 Settembre alle ore 05:00 di Sabato 21 Settembre 2024, verranno chiusi alternativamente al traffico i rami di svincolo in entrata/uscita da/per S.P.113 Cernusco Sul Naviglio / Brugherio (km 15+760) per/da entrambe le carreggiate nord (direzione Usmate) e sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.

Per lavori di manutenzione impianti di sollevamento, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:

– Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Giovedì 19 e Venerdì 20 Settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Q.re Torri Bianche da carreggiata nord (direzione Usmate-Lecco), contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Q.re Torri Bianche per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, è previsto sul medesimo complesso di svincolo.

Per lavori di ampliamento e riorganizzazione degli svincoli di Mecenate e Santa Giulia, si rende necessaria la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 20 Settembre alle ore 06:00 di Sabato 21 Settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Mecenate (km 2+594) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo C.A.M.M. (km 3+084) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.415 Paullese (km 1+370) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

Per lavori di installazione apparecchiature per il rilevamento dei dati di traffico, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di Sabato 21 Settembre 2024, chiusura al traffico del ramo di svincolo in entrata da C.A.M.M. (km 3+084) per carreggiata nord (direzione Usmate-A4). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo MI-Mecenate (Km 2+594) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di Sabato 21 Settembre 2024, chiusura al traffico del ramo di svincolo in entrata da C.A.M.M. (km 3+084) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo MI-Mecenate (Km 2+594).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di ispezione cavalcavia di competenza ASPI DT2, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Venerdì 20 Settembre alle ore 05:00 di Sabato 21 Settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A52-A4 (km 4+304) in uscita per Torino e Monza Sant’Alessandro da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo Monza Centro / Sesto San Giovanni Nord (km 5+281).

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 16 Settembre alle ore 02:00 di Martedì 17 Settembre 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Pavia Sud/Rotatoria Centro Commerciale BENNET (km 0+357) e da San Martino Siccomario/Carbonara Ticino (km 1+759) per carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud per il successivo ingresso in Tangenziale attraverso il Disinnesto S.S.35/A54 (km 0+000).

– Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Martedì 17 Settembre 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il Disinnesto S.S.35/A54 provenienza Casteggio (km 0+000) e lo svincolo Pavia Sud (km 0+357). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo Pavia Sud /Rotatoria Centro Commerciale BENNET (km 0+357).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 17 Settembre alle ore 05:00 di Mercoledì 18 Settembre 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord nel tratto compreso tra l’interconnessione A54-A53 (km 5+266) e lo svincolo Pavia Nord/Stadio (km 7+030). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso allo svincolo Pavia Nord/stadio (km 7+030).

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 18 Settembre alle ore 05:00 di Giovedì 19 Settembre 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Casteggio) nel tratto compreso tra il Disinnesto S.S.35/A54 (km 8+384) e l’interconnessione A54-A53 (km 5+266) rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria, per il successivo ingresso allo svincolo della A53 Pavia/Via Riviera (km 8+450).

