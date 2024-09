Milano: torna in Italia Masters of Dirt al Forum di Assago

L’attesa è finita! Dal 9 settembre, sono ufficialmente aperte le vendite dei biglietti per Masters of Dirt, il più grande e spettacolare show al mondo di freestyle su due e quattro ruote, in programma al Forum di Assago il prossimo 12 aprile 2025 con due imperdibili spettacoli, alle 14:30 e alle 20:30.

Il tempio dell’adrenalina

Masters of Dirt trasformerà il Forum di Assago nel tempio dell’adrenalina, portando in scena i migliori atleti internazionali, pronti a esibirsi in acrobazie mozzafiato su moto da MX, BMX, Quad, Buggy e molto altro ancora: un evento unico, capace di far vibrare il pubblico con evoluzioni e figure che sfideranno la gravità e lasceranno tutti a bocca aperta.

L’energia e l’emozione saranno protagoniste: impossibile non stupirsi. Masters of Dirt non è solo un evento dedicato ai motori, è uno spettacolo unico nel suo genere, pensato per regalare emozioni indimenticabili a grandi e piccoli grazie anche a musica, spettacolo ed effetti speciali.

Le novità

Masters of Dirt Milano si arricchisce di una novità speciale: la possibilità di accedere a diverse fasce di prezzo per l’acquisto dei biglietti, con promozioni esclusive:

Super Early Birds : dal 9 settembre alle ore 12:00 fino al 30 settembre alle ore 12:00 – la prima occasione per acquistare i biglietti al miglior prezzo possibile.

: dal 9 settembre alle ore 12:00 fino al 30 settembre alle ore 12:00 – la prima occasione per acquistare i biglietti al miglior prezzo possibile. Early Birds : dal 30 settembre ore 12:00 fino al 14 novembre ore 12:00 – un’opportunità di risparmio imperdibile per chi non vuole perdere lo show.

: dal 30 settembre ore 12:00 fino al 14 novembre ore 12:00 – un’opportunità di risparmio imperdibile per chi non vuole perdere lo show. Regular: dal 14 novembre ore 12:00 – vendite a prezzo pieno fino all’evento

La presentazione dell’evento

L’evento è stato presentato ufficialmente durante il press meeting del 7 settembre scorso, all’interno del prestigioso contesto del Misano World Circuit di Misano Adriatico, dove sono intervenuti Giorgio Foi, Promoter Italiano di Masters of Dirt, insieme a star internazionali come Torquato Testa, BMX Rider, Max Bianconcini, Motocross Rider, e Giovanni Peterle, InLine Rider – alcuni tra i talenti che si esibiranno al Forum di Assago tra pochi mesi – il tutto moderato dal noto speaker Gross.

“Siamo davvero felici e onorati – ha introdotto Gross – di avere questa opportunità. Dopo Torino, il 12 aprile 2025 saremo al Forum di Assago, a Milano. Siamo entusiasti, è un sogno che si realizza. Dopo il successo a Torino, siamo finalmente arrivati qui.“

Giorgio Foi, ha proseguito: “A Milano portiamo una grande famiglia e uno spettacolo straordinario, con atleti da tutto il mondo, pronti a esibirsi con trick incredibili da mozzare il fiato“

Max Bianconcini, storico freestyle motocross rider: “Grazie a Giorgio e a tutto lo staff porteremo questo format in Italia per la seconda volta. Il primo show a Torino è stato incredibile, con una risposta del pubblico straordinaria: un evento così a Milano, per la prima volta, è qualcosa di unico!“

Non perdere l’occasione di assistere al più grande spettacolo di freestyle al mondo!

