Marvel’s Wastelanders: il trailer della sesta stagione

Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – svela oggi il trailer ufficiale della sesta e ultima stagione della serie podcast italiana Audible Original Marvel’s Wastelanders, di imminente uscita.

Nel trailer i Supereroi appaiono ormai devastati dai tanti scontri contro le forze del male. Questa sarà l’ultima battaglia contro l’oscurità, che metterà fine ai malvagi piani dei Super-Criminali.

Scontri esplosivi…

In Italia, la sesta stagione di Marvel’s Wastelanders sarà disponibile in esclusiva su Audible dal 13 settembre 2024 e avrà le voci di Neri Marcorè (Star-Lord), Fabrizio Bentivoglio (Occhio di Falco), Lella Costa (Vedova Nera), Sergio Rubini (Wolverine) e Luca Ward (Dottor Destino). I fan rimarranno affascinati dall’esperienza sonora mozzafiato, dagli scontri esplosivi e dai tanti momenti di profondo eroismo. I più grandi Supereroi della Terra sono pronti a unirsi per un’ultima sfida, la più disperata.

L’epopea audio in sei stagioni è stata originariamente lanciata come serie in lingua inglese nel giugno 2021.

La versione in lingua inglese dell’ultima stagione è stata diretta da Kimberly Senior e scritta da Nick Bernardone, J. Holtham e Mark Waid.

Sound design originale di One Thousand Birds, musiche originali di Lindsay Jones.

Visita il sito: https://www.audible.it/ep/marvel-wastelanders

