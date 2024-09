Il rapper originario di Sassari, Low-Red,

da oggi,l’album “THE BIGGEST SBLAO” su tutte le piattaforme digitali via Emi Records Italy/Universal Music Italia.

Si tratta di un album che segna una svolta per il rapper e che vede la partecipazione di molti artisti della scena urban: Papa V, Yung Snapp, Enny P, Astro, Nerissima Serpe e Rasty Kilo.

Il progetto, disponibile per l’acquisto anche in vinile, arriva accompagnato dal videoclip del brano “GLUCOSIO”.

In “THE BIGGEST SBLAO” Low-Red parla si racconta. Dopo tracce più scanzonate e ‘da party’, Low Red si orienta verso testi più ‘conscious’.

Ci sono brani d’amore (“BAE/SLIME”), canzoni più dark, ombrose e introspettive (“TOP SECRET”), veri e propri “manifesti” (“GLUCOSIO”) in cui l’artista racconta i propri obiettivi attraverso le proprie barre, parla della duplice prospettiva uomo-donna (nella divertente traccia “MY GIRL”) e chiude con un brano (“SUCCO DI VIPERE”) dalla propensione melodica che sembra aprire una nuova strada all’artista, proiettandolo verso nuovi orizzonti artistici.

Il passaggio da brani più divertenti a quelli più duri e seri è evidenziato dall’alternarsi delle canzoni “SBLAO DANCE” e “La fine del party”.

Questa ‘nuova presa di coscienza’ è evidente fin dalla copertina, dove è ritratta simbolicamente la casa dell’artista in Sardegna, che viene spazzata via da un’esplosione inquietante di sostanza “SBLAO”, che lo allontana dalla sua comfort zone e lo va volare via verso nuovi orizzonti e verso una nuova maturità artistica.

Il tutto ridipinto con un’abbonante dose di colore ‘verde slime’, naturalmente. Il passaggio è quello dal calore e dalla positività del proprio ‘habitat naturale’ fino alla scoperta dell’ignoto e dell’oscurità di ciò che ancora non si conosce, che si rivelerà comunque un’opportunità alla fine.

Tracklist:

1. SPIRITO SANTO

2. TOP SECRET (feat. Papa V)

3. GLUCOSIO

4. SBLAO DANCE

5. FINE DEL PARTY

6. BISEX (feat. Yung Snapp)

7. È LOGICO

8. MY GIRL (feat. Enny P)

9. MEMBRI > BADDIES (feat. Astro)

10. IL MONDO SI SCIOGLIE

11. BAE/SLIME

12. S.B.L.A.O. (Skit)

13. SANGUE VERDE

14. BIBLIOTECA (feat. Nerissima Serpe)

15. LA TESTA (feat. Rasty Kilo)

16. MILHOUSE & BART

17. MUSCHIO

18. SUCCO DI VIPERE

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia