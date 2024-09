Lecce – Anticipazioni del festival Conversazioni sul futuro

Lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun, le giornaliste israelo|palestinese Hanin Majadli (Haaretz) e ucraina Sevgil Musaieva (Ukrainska Pravda), il linguista israeliano Elitzur Bar-Asher Siegal, la giornalista e scrittrice britannica Rose George, la chef congolese Victoire Gouloubi, le attiviste iraniana Sadaf Baghbani e afghana Neelai Barek, il regista greco Angelos Rallis sono le presenze internazionali dell’undicesima edizione di Conversazioni sul futuro.

Da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre torna a Lecce il festival promosso dal 2013 dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con il coordinamento di Gabriella Morelli, in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private, che racconta il tempo che viviamo, nelle sue innumerevoli sfaccettature, promuovendo sempre occasioni di confronto con pluralità di argomenti, linguaggi e punti di vista. Cinque giorni con circa 80 appuntamenti tra talk, presentazioni di libri, live (monologhi, spettacoli e concerti), proiezioni, attività dedicate alle scuole e alle famiglie che coinvolgeranno quasi 200 ospiti. Queste le prime anticipazioni. A giorni sarà pubblicato il programma completo ancora in via di aggiornamento e ampliamento.

L’anteprima

Novità di quest’anno sarà un’anteprima che anticipa di un giorno il consueto inizio del festival. Mercoledì 16 ottobre alle Officine Cantelmo si partirà alle 17:30 con la proiezione del film “Il mondo in una piccola classe” di Chiara Idrusa Scrimieri che conclude il progetto “Raccontarsi con il cinema” a cura di CPIA – Centro Provinciale Istruzione Adulti di Lecce in collaborazione con Roberta Poiani nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola” (Azione C | Visioni Fuori-Luogo), promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La serata accoglierà poi la giornalista scientifica, scrittrice, docente, autrice e conduttrice radiotelevisiva Silvia Bencivelli e Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report – Rai 3, che prosegue senza sosta il tour di presentazione del suo libro “La scelta” (Bompiani).

Ospiti



Da giovedì 17 ottobre il programma entrerà poi nel vivo per discutere di attivismo, clima, comunicazione, design, diritti, economia, esteri, giornalismo, femminismo, fumetto, lingua, musica, scienza, storia e molti altri temi di attualità. Lunghissimo l’elenco delle protagoniste e dei protagonisti degli appuntamenti dislocati in molti luoghi della città: l’astrofisica Ersilia Vaudo, gli architetti Mario Cucinella e Marco Rainò, l’analista geopolitico Dario Fabbri, il medico Giuseppe Remuzzi, la sociolinguista Vera Gheno, la storica Vanessa Roghi, l’antropologo e giornalista Marino Niola, l’antropologa Elisabetta Moro, la street artist Laika, il cantante, autore e scrittore Maurizio Carucci (Ex-Otago), lo psicoterapeuta Alberto Pellai, la psicopedagogista Barbara Tamborini, l’attivista italoiraniana Shady Alizadeh, la senatrice Ilaria Cucchi, l’avvocato Fabio Anselmo, la demografa Alessandra Minello, la ricercatrice Silvia Semenzin, le giornaliste Francesca Mannocchi, Annalisa Camilli, Marianna Aprile, Susanna Turco, Marta Serafini, Floriana Bulfon, Cristina Nadotti, Amalia De Simone, Giulia Siviero, Maria Cafagna, Serena Uccello, i giornalisti Stefano Liberti, Ferdinando Cotugno, Luca Carra, Simone Fontana, Mauro Buonocore, Daniele Chieffi, Bruno Mastroianni, il sociologo Giovanni Boccia Artieri, le autrici e gli autori Diletta Bellotti, Giorgio Ieranò, Rossano Astremo, Matteo Russo, Marco Carrara, Chiara Mercuri, Antonio Galetta, Isa Borrelli, Marco Montanaro, Paolo Landi, Giorgio Simonelli, Davide Sisto, Alessandro Giammei, Anna Paola Cavalieri, Nicoletta Polla Mattiot, Valeria Montebello, Matteo Gaspari, Emiliano Reali, Silvia Ranfagni, Hamilton Santià.

Talk e live

Ispirato al verso di Alda Merini, l’inedito talk “Non sono una donna addomesticabile“, moderato da Marco Damilano, vedrà confrontarsi Simonetta Gola (direttrice comunicazione Emergency) e Alessandra Ballerini (avvocata) con il live painting dell’illustratore Lorenzo Terranera. Si parlerà dei “Diritti negati nei territori palestinesi occupati” con Paola Caridi, Nabil Bey Salameh, Chantal Meloni e Andrea Sparro. L’incontro dedicato a “Corpo e politica” coinvolgerà Filomena Gallo (segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Alberto Nettuno, Marilisa Palumbo e la giornalista Jessica Mariana Masucci che, con il comunicatore Dino Amenduni, lo psichiatra Fabrizio Starace (presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica) e il senatore Filippo Sensi, discuterà anche della “Dimensione politica della salute mentale”. Restando in tema, Francesco Foti e Massimo Cirri (Caterpillar) parleranno di Franco Basaglia, riformatore della disciplina psichiatrica in Italia. In scena poi “Inumana – Cos’è un uomo senza libertà“, melologo per pianoforte e voce di Rossella Spinosa e Laura Silvia Battaglia e “Il secolo è mobile” di Gabriele Del Grande. Da non perdere la satira degli autori di Lercio e una “Notte Bukowski” curata dallo scrittore Enrico Remmert.

Le prime collaborazioni



Si rinnovano le collaborazioni con Amnesty International Italia e CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, che coordineranno alcuni incontri, Lingua Madre, con le autrici vincitrici del concorso letterario curato da Daniela Finocchi, il Parco Archeologico di Rudiae con visite guidate gratuite e due incontri per scoprire l’antica città prima messapica e poi romana che ha dato i natali a Quinto Ennio, padre della letteratura latina. Coordinata da Hervé Matine, durante Conversazioni sul futuro si riunirà anche la giuria del concorso internazionale di comunicazione sociale Poster for Tomorrow per scegliere i cento migliori poster selezionati tra i quasi settemila giunti da circa cento Paesi sul tema Stop Killing Women. Sabato 19 ottobre dalle 8 alle 11 alle Officine Cantelmo è prevista una raccolta di sangue in collaborazione con AVIS – Manifattura Lecce.

Edu_care

Le sale e gli spazi esterni della Biblioteca Ognibene nel Complesso degli Agostiniani accoglieranno una sezione dedicata al mondo dell’educazione, dell’infanzia e dell’adolescenza, della scuola e della famiglia a cura di Boboto e Fermenti Lattici con presentazioni, incontri, laboratori, una mostra e l’immancabile CoderDojo e, al Db D’Essai, la proiezione del film “Maria Montessori – La nouvelle femme” di Léa Todorov con Jasmine Trinca.

I luoghi

Gli appuntamenti coinvolgeranno anche Biblioteca Bernardini e Convitto Palmieri, Officine Cantelmo, Officine Culturali Ergot e Liberrima, libreria ufficiale del Festival. Confermato anche il coinvolgimento di alcuni Istituti primari e secondari della città e dell’Università del Salento.

Il festival

Conversazioni sul futuro è organizzato dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con il coordinamento di Gabriella Morelli, in collaborazione con Regione Puglia, Consiglio regionale della Puglia (attraverso l’avviso pubblico “Futura. La Puglia per la parità“), Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Università del Salento, PugliaPromozione, Teatro Pubblico Pugliese, Polo Biblio-Museale della Regione Puglia e numerosi partner pubblici e privati.

