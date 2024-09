L’amatissima serie «La Promessa» arriva su Retequattro, direttamente dal day-time di Canale 5: i nuovi episodi, in prima visione assoluta, andranno in onda dal 30 settembre, tutti i giorni, alle ore 19.35.

La serie spagnola, tramessa per la prima volta dall’ammiraglia Mediaset il 29 maggio 2023, ha toccato quota 280 episodi ottenendo sin da subito il riconoscimento del pubblico, che l’ha premiata con ottimi ascolti.

«La Promessa» ha innovato il formato delle soap, con una proposta narrativa che non ha precedenti, in termini di qualità del racconto e per quanto riguarda gli aspetti produttivi. Tutto è curato nei minimi dettagli, con sensazionali riprese in esterna e sfarzose scenografie.

Le storie si sviluppano all’interno di Palazzo El Rincón, spettacolare edificio della fine del XIX Secolo, situato ad Aldea del Fresno, vicino a Madrid, e su due set di 3.000 m2, di cui uno è la fedele ricostruzione degli interni del Palazzo de La Promesa.

Il cast, corale, con protagoniste donne forti e determinate, è composto da, tra gli altri, Ana Garcés, Eva Martín (Merlì), Manuel Regueiro (Il Segreto), Arturo Sancho, Carmen Asecas, María Castro (Sei Sorelle).

L’ultimo episodio, su Canale 5, andrà in onda sempre lunedì 30 settembre, nella consueta collocazione oraria.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia