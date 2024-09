Emma: in radio il nuovo singolo: “Hangover” con Baby Gang

Da ieri venerdì 20 settembre, è in radio e su tutte le piattaforme digitali “HANGOVER” con Baby Gang, il nuovo singolo di EMMA che anticipa l’uscita di SOUVENIR Extended Edition, la seconda parte del suo viaggio musicale – con sei nuove tracce – in uscita il 4 ottobre.

L’album, in uscita per Capitol/Universal Music, è disponibile da oggi in PRE-ORDER (https://emma.bio.to/SOUVENIR_EXTENDED).

A questo link https://youtu.be/vecJ2f4NQ_w?si=mypRQjEzWGuNbUd_ è visibile anche il video del nuovo brano, scritto da EMMA, BABY GANG e OLLY e composto e prodotto da JVLI.

EMMA a novembre tornerà live nei palasport di MILANO, ROMA e BARI per uno show unico che lascerà senza fiato.

Queste le date in programma:

11 NOVEMBRE – MILANO – UNIPOL FORUM

14 NOVEMBRE – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

17 NOVEMBRE – BARI – PALAFLORIO

