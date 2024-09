Alice Mangione – Cruda e Nuda – tour italiano dal 16 ottobre

Comica, attrice e autrice, Alice Mangione è un’artista a tutto tondo e ora arriva a teatro con un esilarante e spiazzante monologo teatrale dal titolo “Cruda e Nuda”, il suo primo spettacolo da solista.

Con il suo inconfondibile mix di brillante ironia e acute osservazioni, Alice sa portare in scena riflessioni sulla vita quotidiana con una sincerità disarmante e, più che mai, in “Cruda e Nuda” racconta la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità.

Pensate come sarebbe la vostra giornata se poteste dire tutto quello che pensate agli altri ma anche a voi stesse. Per farlo sceglie un metodo empirico, razionale e affidabilissimo I TAROCCHI, confidando nel fatto che Simon and the Stars, Branko e Paolo Fox vivono in case grandi come il Molise e usano Saturno come fermaporta.

Alice Mangione, un tarocco alla volta, riflette su tutte le parti che ci rendono quello che siamo la testa, il cuore, il culo.

Cruda e Nuda è uno spettacolo di standup comedy ma avvisiamo gli spettatori che l’artista sarà vestita bene perché ha 40 anni, due figli, viene dal teatro, indossa felpe col cappuccio solo per rapinare le vecchie ai bancomat.

Tour italiano

16-17 ottobre Milano Teatro Filodrammatici

18 ottobre Pordenone Capitol Club

25 ottobre Genova Teatro Stradanuova

28 ottobre Bologna Locomotiv

9 novembre Botticino (BS) Teatro Centro Lucia

20 novembre Roma Monk

21 novembre Mestre Teatro Toniolo

29 novembre Torino Teatro Superga

