A San Didero, nella Sagra dij Cisi lo spettacolo ‘Shivohan’

Domenica 6 ottobre a San Didero (To), all’interno della kermesse “Sagra dij Cisi” (Sagra dei Ceci), nella sala Polivalente di piazza Europa, Antonella Usai dell’Associazione Nad presenta lo spettacolo di danza indiana “Shivoham, per un dio che danza”, esplora la connessione tra realtà e coscienza: una produzione Mutamento Zona Castalia di Torino.

La performance unisce teatro e danza, riflettendo sui temi profondi legati alla spiritualità e alla filosofia. Attraverso l’opera del grande filosofo indiano Shankara, la piece esplora la figura del “Poeta dell’Anima” e la complessa relazione attraverso un dialogo poetico e politico.

Omaggio a Mrinalini Sarabhai

Il tutto è un omaggio alla celebre danzatrice e attivista sociale indiana Mrinalini Sarabhai. Celebra la danza come potente mezzo di conoscenza e trasformazione personale e collettiva. Una vera occasione per gli amanti della danza. Gli spettatori saranno trasportati in un universo di bellezza e riflessione attraverso i movimenti e le coreografie di grandi suggestione.

Antonella Usai

Antonella Usai – danzatrice e coreografa di fama internazionale – sarà protagonista della rappresentazione. Direttrice artistica dell’associazione “Terra di Nad”, l’artista ha sviluppato un percorso unico che l’ha portata a integrare il teatro-danza occidentale con le antiche tecniche indiane. La sua esperienza pluriennale l’ha resa l’unica danzatrice europea a far parte del prestigioso “Darpana Academy Performing Group”, una delle Compagnie di danza indiana più rinomate a livello mondiale.

“Shivohan, per un dio che danza” è stato creato per gli appassionati di arte e cultura, un’originale esperienza che accomuna introspezione e coinvolgimento emotivo.

Sagra dij Cisi (Sagra dei Ceci)

Il sipario si alza alle 18.00 e l’ingresso è gratuito. Da ricordare che lo spettacolo è in collaborazione con il comune di San Didero e la locale Pro Loco, il tutto inserito nella seconda edizione della “Sagra dij Cisi (Sagra dei Ceci)”: un appuntamento di enogastronomia, cultura e momenti di svago, sicuramente da non perdere.

Informazioni al numero 3485638861

Altre notizie di cultura su Dietro la Notizia