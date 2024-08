Continua sotto le bombe il tour in Ucraina del cantautore italiano Fabio De Vincente

Davanti ad un paese che non ferma nonostante i continui allarmi, sirene, missili, droni, il cantautore italiano, Fabio De Vincente, sta portando avanti un tour in Ucraina suonando anche nei bunker.

Dopo essere stato a Kiev, in una città che non smette di vivere, a gennaio e febbraio 2024 Fabio De Vincente è stato ospite nelle più importanti radio nazionali, maggiori programmi tv e media del paese, grazie alla featuring “Via dall’Inferno” scritta con la star Ucraina Olena Topolia (ALYOSHA), concorrente in passato all’Eurovision e ospite lo scorso anno

A causa della situazione del pericolo costante, le autorità non incentivano concerti in palazzetti o luoghi troppo capienti. Per proseguire il tour infatti i concerti di Fabio De Vincente con ALYOSHA sono in luoghi come quello appena tenutosi il 18 agosto al centro commerciale Lavina Mall (Kiev) e il 25 e il 29 agosto al Blockbaster Mall e Pepper’s Club sempre a Kiev.

Inoltre sempre nella capitale Ucraina, Fabio in occasione del suo prossimo singolo “Stronza”, in uscita il 6 settembre 2024, ha girato il videoclip. Una nuova canzone che è una vera e propria confessione della sua vita.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia