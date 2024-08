Serie A: tornano gli appuntamenti sportivi di Mediaset

Riparte la Serie A con la stagione 2024-2025 e torna ad accendersi lo sport sulle reti Mediaset con i programmi d’approfondimento.

Si parte domenica 18 agosto alle ore 13.00 su Italia 1 con la nuova edizione di “Sportmediaset XXL” condotta da Benedetta Radaelli e con in studio Ciccio Graziani per rivedere e commentare gli highlights e la super moviola degli anticipi del sabato e proiettarsi sul resto della giornata. Nuove rubriche e altri ospiti a sorpresa.

Su Canale 5, alle 23.25, da domenica 18 agosto e per tutte le domeniche di campionato, torna “Pressing”, l’approfondimento calcistico di Mediaset. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset, confermata la coppia composta da Massimo Callegari e Monica Bertini.

Infine, da lunedì 19 agosto, in seconda serata su Italia 1 e per tutti i lunedì post giornate di Serie A, in onda “Monday Night” condotto da Benedetta Radaelli. Le analisi delle partite del lunedì e gli approfondimenti sulla giornata appena giocata.

