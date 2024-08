Fabula 2024: al festival che #Salvalanima Vittoria Puccini

Fabula 2024

Ha iniziato la sua carriera 20 anni fa, quando aveva 19 anni. Debutta in “Tutto l’amore che c’è” diretta da Sergio Rubini, ma quello che le ha dato la fama all’inizio degli anni 2000 è stato il ruolo di Elisa di Rivombrosa, la fiction in costume con la quale entra nel cuore di tutti. Non ha mai fatto la prima donna, ma in quel corpo esile e sotto quella pelle diafana nasconde un’anima d’acciaio. Vittoria Puccini è il primo ospite che ha detto sì al Premio fabula 2024.

Salva l’anima

Con lei inizia a delinearsi la 14esima edizione dell’iniziativa culturale, spazio libero per la creatività, nato nel 2010 da un’idea di Andrea Volpe, realizzata con il patrocinio di Rai Scuola, Comitato Paralimpico Italiano e Comune di Bellizzi, in programma dal 28 agosto al 2 settembre, tra l’Arena Troisi, l’Aula Consiliare e l’area spettacolo di Bellizzi.

Fabula si offre ai ragazzi di tutta Italia dai 9 ai 20 anni, salva l’anima il tema dell’edizione 2024. E in perfetta linea con il tema, Morfuco e Tonico70, autori del brano da cui Fabula prende spunto per l’edizione 2024, “Salvm l’anm”, presenzieranno nella sei giorni a Bellizzi.

Come partecipare

Basta scrivere una favola, una fiaba o un racconto. I giovani creativi che faranno parte della categoria “Favole” dovranno scrivere una storia, ambientandola in un luogo caratteristico dei luoghi d’origine o di residenza. Nessun limite di genere, linguaggio e forma testuale per coloro che intendono partecipare nella categoria “Affabulatori”. Le opere e le iscrizioni devono essere inviate all’indirizzo latuafavola@premiofabula.it oppure compilando il modulo/form di contatto presente sul sito www.premiofabula.it. La richiesta di iscrizione deve necessariamente essere accompagnata dal modulo d’iscrizione/liberatoria, compilato in ogni sua parte. Le iscrizioni per tutte le categorie devono pervenire entro e non oltre il 20 agosto 2024.

