Il 4, 5 e 6 ottobre nelle piazze centrali di Faenza (Ravenna) si terrà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri, palazzi e palchi faentini contro l’omologazione nel settore musicale.

Sabato 5 ottobre ROY PACI si esibirà con gli ARETUSKA, gruppo formato da Antonio Amabile (Tastiera), Emanuele Cutrona (Basso), Nicola Roccamo (Batteria), Francesco Cangi (Trombone), Federico Gaspari (Chitarra), Massimo Marcer (Tromba) e Raphael Nkereuwem (Voce).

Una rinnovata formazione di musicisti dal gusto internazionale con un’energia che spazia dai ritmi di matrice latina alle sonorità delle tribù africane, passando per le bande musicali, da cui risulta un sound contaminato e fortemente riconoscibile.

Roy Paci, artista poliedrico e multiforme, in oltre 40 anni di carriera ha realizzato e partecipato a più di 500 album, collaborando con artisti del calibro di Manu Chao, Mike Patton, Negrita, The Ex, Vinicio Capossela, Gogol Bordello, Macaco, 99 Posse, Daniele Silvestri, Bombino, Caparezza, Hindi Zahra, Ivano Fossati, Subsonica, Piero Pelù, Marlene Kuntz, Frankie Hi-nrg, Tony Levin e tanti altri.

Conosciuto per aver creato un suono ibrido ma personale che sposa le sue radici mediterranee con ritmi latini come samba e cumbia, ska, reggae, R & B e Jazz, Roy Paci si è misurato anche con cinema, teatro e televisione portando sempre il suo tocco personale e unico.

Da 10 anni direttore artistico dell’Uno Maggio Taranto, insieme ad Antonio Diodato e Michele Riondino, e direttore e ideatore di molti Festival.

Roy Paci ha pubblicato il 5 luglio 2024 il suo nuovo singolo “Rumba d’estate” ed è in tour in tutta Italia con la sua rinnovata formazione di musicisti per il “Rumba Tour”.

Sono aperte le iscrizioni al bando Mei Orchestra che permetterà al vincitore di suonare al Mei di Faenza sabato 5 ottobre insieme a Roy Paci e Aretuska, eseguendo la celebre “Romagna Mia” e altri brani della tradizione popolare romagnola. Il bando che si rivolge ai giovani musicisti è aperto a tutti.

È possibile candidarsi entro il 15 settembre inviando curriculum e biografia completa alla seguente e-mail: mei@materialimusicali.it.

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti è realizzato grazie al sostegno e al contributo del Comune di Faenza, l’Unione Romagna Faentina, la Camera di Commercio di Ravenna, Hera, del Ministero della Cultura e della Regione Emilia – Romagna.

