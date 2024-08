Si avvicina “Il Foro Festival”, la rassegna in programma a Carmagnola dal 3 settembre

Gli eventi del festival si terranno in Piazza Italia nell’ambito della storica Fiera Nazionale del Peperone.

Alle cinque serate inizialmente previste si aggiunge un nuovo appuntamento l’8 settembre con l’EMERGENZA ROCK BAND che omaggerà i migliori successi di Vasco e Ligabue.

La band di altissimo livello guidata dai due sosia di Ligabue e Vasco Rossi, Simone Tarantino (“Ligabue”) e Raffaele “Raffo” Acuzio (“Vasco”), porterà in scena uno spettacolo incentrato sui più grandi successi delle due rock star. Una “battaglia” di canzoni assolutamente da non perdere che regalerà per oltre due ore di show grandi emozioni a tutti gli appassionati di musica rock.

Inizio evento ore 21.00. La serata è a ingresso gratuito con consumazione obbligatoria.

