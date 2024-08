La passione per l’arredo: piastrelle a Padova da veri intenditori

In Italia, quello dell’arredo di interni è un settore in costante crescita. Strettamente legati alle tradizioni della nostra terra e alla passione per l’arte e il lifestyle, l’arredamento e i rivestimenti per pavimenti e pareti sono veri e propri capisaldi dell’artigianato e dell’industria italiana. Dai materiali tradizionali alle lavorazioni più innovative e contemporanee, la scelta delle piastrelle può davvero cambiare il “volto” di un’abitazione e il suo charme.

Eccellenza delle tradizioni e innovazione costante

Il classico cotto è un passepartout per le case italiane. Regala una sensazione di calore avvolgente e permette di creare un’atmosfera familiare che è sempre apprezzata in cucine, soggiorni e aree da vivere in compagnia. Ma le piastrelle sono anche molto altro: delicate e finissime porcellane lavorate in modo artigianale, ricostruiscono immagini eteree o pattern moderni sulle pareti e i pavimenti di casa dando un tocco unico allo spazio in cui vengono installate. Maioliche della tradizione o nuove e interessanti combinazioni di colori e forme creano un aspetto peculiare che diventerà la firma dei padroni di casa.

E ancora il gres porcellanato, materiale duttile e resistente per rivestimenti di ogni tipo. Nonostante la sua scoperta piuttosto recente, è ormai una scelta sicura per chi desidera un pavimento elegante, resistente e del tutto personalizzato. Rivestimenti in resina o vinilico offrono sensazioni tattili nuove e tutta la bellezza e la resistenza che dura negli anni. Infine, per chi desidera una soluzione davvero innovativa, i rivestimenti in carta da parati di nuova generazione coniugano fantasia e resistenza. Reggono benissimo all’umidità anche in ambienti come il bagno e la cucina e si possono modificare facilmente, sostituendo piastrelle o altri rivestimenti che hanno fatto il loro tempo.

Come scegliere le migliori piastrelle per una soluzione duratura

Come si sceglie tra tante soluzioni e materiali diversi? Con l’aiuto di professionisti del settore, che conoscono da vicino pregi e difetti di ogni prodotto. Per le piastrelle a Padova e dintorni, così come per gli altri rivestimenti adatti ad abitazioni, uffici e luoghi pubblici, Violato è una garanzia. Se la tradizione familiare assicura la conoscenza perfetta di piastrelle, porcellane e ceramiche di ogni tipo, il piglio delle nuove generazioni aggiunge la maestria nel gestire materiali più contemporanei.

Così è possibile selezionare la soluzione perfetta per pavimenti e rivestimenti di ogni tipo, che raccontino l’anima di chi li sceglie senza trascurare la praticità e la funzionalità degli ambienti. Lo showroom in provincia di Padova è il luogo perfetto in cui toccare con mano la bellezza senza tempo e la sensazione tattile dei diversi materiali e lasciarsi ispirare da colori, forme e texture. Saranno i designer, poi, a studiare nel dettaglio l’ambiente da rivestire e trovare una soluzione adatta ad ogni esigenza. Dimensione dello spazio, stile della casa, illuminazione naturale e occasioni d’uso guidano alla scoperta di piastrelle in ceramica, gres, resina o vinilico per dare ad ogni stanza il suo rivestimento perfetto.

Le piastrelle come biglietto da visita di un ambiente

Cambiare il rivestimento di una stanza, o di un’intera abitazione, equivale a dare un nuovo aspetto all’intera casa. Basta sostituire il parquet con piastrelle in ceramica, oppure rivestire le piastrelle con una carta da parati fantasiosa e creativa, e lo spazio acquisterà un nuovo fascino. Violato è un punto di riferimento nella vendita di pavimenti e piastrelle a Padova e in tutto il Veneto e può fornire ottime soluzioni anche per una ristrutturazione che dia nuova vita alla casa. Il gusto personale, la professionalità dei maestri delle piastrelle e un pizzico di attenzione alle tendenze dell’arredo permetteranno di rivoluzionare lo spazio con pochi, semplici passi. Lasciati guidare dai consigli degli esperti e dalla bravura dei professionisti per individuare piastrelle e altri materiali che avvolgano la tua casa in un caldo abbraccio.

Altri articoli Lifestyle su Dietro la Notizia