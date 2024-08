Alla Fortezza Vecchia di Livorno il 14/08 arriva ABBAdream

Mercoledì 14 agosto alle 21,00 la Fortezza Vecchia di Livorno si colorerà della contagiosa musica degli Abba grazie allo spettacolo ABBAdream.

ABBAdream vi trasporterà nello scoppiettante mondo dell’iconica band svedese attraverso i grandi successi che hanno segnato le tappe di una carriera che è stata sempre in ascesa.

Dalle prime canzoni come “Ring Ring” e “People Need Love” alle hit indimenticabili come “Mamma Mia“, “Dancing Queen“, “Super Trouper” e “Take a Chance on Me“, ABBAdream vi farà rivivere le emozioni e l’energia che hanno reso gli ABBA un fenomeno globale.

Nel segno degli spettacoli firmati Stage11 anche ABBAdream non è solo un concerto, ma un’esperienza immersiva a 360 gradi che vi farà rivivere l’epoca d’oro degli ABBA in tutta la sua pienezza. I costumi scintillanti, le scenografie mozzafiato e le coreografie curate nei minimi dettagli rievocheranno l’atmosfera magica dei loro concerti dal vivo, mentre le proiezioni video e gli effetti speciali vi trasporteranno in un mondo fatto di musica, colori e divertimento.

Sul palco di Fortezza Vecchia salirà una band eccezionale, composta da musicisti talentuosi e appassionati che daranno vita alle canzoni degli ABBA con una fedeltà impeccabile e un’energia travolgente. La band è stata selezionata per la loro abilità tecnica, la loro passione per la musica degli ABBA e la loro capacità di trasmettere al pubblico l’energia e l’emozione di ogni canzone.

Era il 1974 quando gli ABBA conquistarono l’Eurovision con la loro hit “Waterloo”, dando il via a una carriera stellare che li ha consacrati come leggende della musica. Cinquant’anni dopo, ABBAdream celebra la loro musica e il loro stile inconfondibile con un concerto emozionante e coinvolgente, un viaggio musicale indimenticabile.

