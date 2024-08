Modis: lunedì 12 agosto live show di Veronica Simioli

A Casal Velino (Sa), il 10 agosto 202 è tempo di live show al Modis Martini Beach Arena. La stagione sea front targata Pink Night non solo apre uno spaccato sulle dj influencer più cool della scena internazionale ma inserisce nella programmazione anche una data imperdibile.

Scocca l’ora dell’artista di punta del format di questa calda stagione: lunedì 12 agosto la cantautrice napoletana Veronica Simioli sarà protagonista di uno strepitoso spettacolo dal vivo e sotto le stelle. Dopo le ultime collaborazioni nei club di Ibiza con la dj techno Deborah De Luca, Simioli è pronta a salire sulla pedana del Modis con uno spettacolo che riporta alla luce il mood dei grandi music-hall, con la band e un corpo di ballo di 10 danzatrici.

Cantante napoletana, classe 1987, sperimenta i differenti linguaggi della canzone vesuviana tra soul, r’n’b, pop e techno; protagonista dell’edizione 2023 di Tale e quale show, ha all’attivo due brani che l’hanno resa celebre. Il primo è “N’croce” (per Tempo Records), una viscerale dichiarazione di libertà individuale, un grido sussurrato all’orecchio su quanto sia mutevole la natura umana e sull’importanza di preservare e difendere le mille sfaccettature dell’essere. Il secondo è “Carmela“, canzone-monumento creata sui versi del poeta Salvatore Palomba e nel canto di Sergio Bruni. Nel ventennale della morte dell’artista originario di Villaricca, Simioli, gli ha reso omaggio con un tributo al femminile che diventa originale mashup con una hit di Michael Jackson, ‘Liberian Girl’, che lo stesso Jacko dedicò a Elizabeth Taylor. Con la produzione e gli arrangiamenti di Daniele Franzese, l’ex vocalist del trio Sud58 che per diverse stagioni ha militato nel format tv “Made In Sud” e che ha collaborato con Claudio Mattone per il musical “C’era una volta … Scugnizzi” e con altri artisti, ha plasmato una versione del brano assolutamente unica.

Il 22 agosto, la programmazione prosegue con Georgia Moss, tra le migliori e più acclamate dj e producer della scena contemporanea.

