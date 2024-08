Katy Perry: Fuori oggi il nuovo singolo “Lifetimes”

La superstar globale Katy Perry è tornata oggi con un nuovo singolo inedito “Lifetimes”, una scintillante e potente riflessione sull’infinità dell’amore.

Dopo “Woman’s World”, anche questo nuovo brano farà parte di “143”, l’album di inediti in uscita il prossimo 20 settembre per Capitol Records.

A corredo del brano e delle sue vibes estive, esce oggi anche il videoclip ufficiale di “LIFETIMES”, diretto da Stillz (Bad Bunny, Rosalía) e girato nella meravigliosa Ibiza in Spagna.

La premiere del video è andata in onda su MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop e sui billboard a Times Square (New York) di Paramount.

“LIFETIMES” è una canzone sull’amore eterno – racconta KATY PERRY – scritta con la mia cara amica e collaboratrice di lunga data Sarah Hudson, insieme all’incredibile Vaughn Oliver. Racconta del trovare l’amore della propria vita, profondo e soddisfacente. Personalmente non credo che l’anima gemella debba essere sempre un partner. Può arrivare in diverse forme: un figlio, il tuo miglior amico, un animale domestico. Per me è mia figlia. Le chiedo ogni sera: “Mi amerai per tutta la vita?”. Lei risponde di sì e io mi sento completa. Vi trovate e ritrovate, ancora e ancora, per tutta la vita.

SEGUI KATY PERRY

Website | Instagram | X | Facebook | YouTube | TikTok

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia

.