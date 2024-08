Milano ricorda i 15 martiri di Piazzale Loreto con una stele

Due giorni dedicati al ricordo e alla memoria dei 15 Martiri aprono l’80° anniversario dell’eccidio di Piazzale Loreto.

ieri, venerdì 9 agosto, la vicesindaco Anna Scavuzzo e il presidente del Comitato permanente Antifascista e dell’ANPI di Milano Primo Minelli, insieme ad alcuni dei familiari dei Martiri di Piazzale Loreto, hanno voluto omaggiare il ricordo dei partigiani uccisi partendo dal carcere di San Vittore, da dove all’alba del 10 agosto 1944 furono prelevati i 15 per essere portati sul luogo della loro fucilazione. Al momento di raccoglimento presente anche il direttore della Casa Circondariale “Francesco Di Cataldo”, Giacinto Siciliano.

A seguire, si è svolta una cerimonia di ricordo anche al Campo della Gloria del Cimitero Maggiore, con la deposizione di un omaggio floreale dove sono ricordati – oltre ai 15 Martiri – tutti i partigiani e i deportati milanesi caduti durante la guerra di Liberazione.

“San Vittore è il luogo dove ha avuto inizio il martirio dei 15, uno dei capitoli più tristi e significativi che hanno segnato la storia della resistenza milanese e italiana: ringrazio la direzione della Casa Circondariale che ci ha permesso di essere qui, iniziando un racconto della memoria che proseguirà anche domani in Piazzale Loreto – ha sottolineato la vicesindaco Anna Scavuzzo -. In questi anni Milano ha molto lavorato perché si affrontasse il tema della memoria non come mero fatto celebrativo, ma come esperienza attiva di cittadinanza: un percorso condiviso insieme a diverse istituzioni, alle scuole e alle università, alle associazioni e ai cittadini disponibili a promuovere i valori democratici e di libertà alla base della nostra Carta costituzionale. L’ottantesimo della Liberazione che si celebrerà il prossimo anno chiede fin da ora di rinvigorire questo impegno che lega i milanesi e Milano alla storia democratica e antifascista del nostro Paese, che è costata la vita ai nostri predecessori e che garantisce la libertà a noi e alle nuove generazioni”.

Oggi, sabato 10 agosto, alle ore 9:30 in piazzale Loreto la vicesindaco Anna Scavuzzo presiederà la commemorazione ufficiale per l’80° anniversario dell’eccidio, dinanzi alla stele con i nomi dei 15 Martiri. Per l’occasione, l’area che ospita il monumento sarà ufficialmente intitolata ‘Largo 15 Martiri di Piazzale Loreto’, come stabilito dalla Giunta comunale lo scorso aprile, su proposta dell’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi.

