Nel 2024 l’Amministrazione destinerà 79 milioni di euro in interventi per il miglioramento della sicurezza stradale grazie all’impiego dei proventi derivati dalle sanzioni effettuate per violazione del Codice della strada come definito dagli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 285.

“Utilizzare il 50% dei proventi da multe per interventi di sicurezza stradale non è solo un obbligo – dichiara l’assessore alla sicurezza Marco Granelli – ma un impegno che l’Amministrazione porta a termine con efficienza e trasparenza perché siamo convinti che queste misure possano rendere le strade più sicure”.

La sicurezza stradale è una priorità dell’Amministrazione, quindi la maggior parte delle risorse ricavate dalle sanzioni saranno utilizzate per l’installazione, la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade e delle infrastrutture stradali (segnaletica, barriere protettive, illuminazione, impianti semaforici).

Parte delle risorse saranno anche utilizzate per realizzare attività di educazione stradale e sensibilizzazione sull’importanza del rispetto delle regole del Codice della strada in particolare con la presenza della Polizia locale nelle scuole con corsi di educazione stradale e interventi diretti alla sicurezza stradale di pedoni e ciclisti, come il progetto “Nonni amici” per il presidio degli attraversamenti stradali in prossimità delle scuole.

Il provvedimento destina una quota dei proventi a interventi di rafforzamento della presenza delle pattuglie di Polizia locale per attività specifiche come i servizi serali e notturni sulla movida e i concerti, al fine di aumentare la presenza delle pattuglie per la sicurezza stradale.