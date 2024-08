CSI Day: 80 anni di società sportive che hanno fatto la storia, un evento unico che si terrà sabato 14 settembre 2024 in Piazza Duomo a Milano e che sarà l’occasione per celebrare lo sport e i suoi valori di educazione e crescita personale.

A fare da “portabandiera” al CSI Day saranno Antonio Rossi, campione olimpico tre volte medaglia d’oro nato e cresciuto in oratorio, e Giusy Versace, atleta paralimpica che da sempre sostiene con grande entusiasmo e partecipazione i progetti CSI. Due campioni che durante la giornata potranno cimentarsi nel loro sport: Antonio Rossi grazie ai pagaiergometri ripercorrerà la distanza della mitica vittoria ad Atlanta nel 1966, mentre Giusy Versace aprirà la “staffetta” correndo i primi 60 metri della pista di atletica che porterà, nel corso della giornata, a coprire la distanza Milano – Cortina, un omaggio alle future Olimpiadi.

In occasione di questa incredibile giornata verrà allestito un villaggio sportivo che aprirà le sue porte dalle 9 alle 20 e offrirà una vasta gamma di attività, completamente gratuite, per un totale di 150 ore di sport.

Dai campi di calcio a 5 alla pallacanestro ma anche, per i più impavidi, la parete di roccia, passando per la pedana di scherma e la pista di atletica. Sport, divertimento e socialità saranno la chiave per una giornata indimenticabile dove celebrare le società sportive che hanno contribuito a costruire la storia dello sport del nostro Paese.

Giochi tradizionali e innovazione si incontrano al CSI Day grazie al tiro alla fune, gioco di origine contadina in grado di mettere alla prova la forza, ma anche ai visori multimediali per gli amanti del padel e dello sci, che potranno immergersi in una dimensione sportiva e ambientale decisamente realistica, o della Formula 1, che potranno provare il brivido di guidare una macchina da corsa grazie al simulatore dedicato.

Spazio anche alla salute, con la possibilità di effettuare screening gratuiti della postura e altri parametri fisici che verranno eseguiti dall’Istituto Auxologico Italiano e dall’Università Statale di Milano.

Per una festa degna di nota non potevano mancare gli amici del CSI ed ex campioni nati in oratorio come Alberto Zaccheroni, primo tecnico italiano vincitore di un trofeo internazionale alla guida di una nazionale straniera, Dino Meneghin, ex-cestista che ha partecipato a 4 Olimpiadi vincendo una medaglia d’argento a Mosca 1980, unico giocatore di basket italiano ad essere ammesso nella Hall of Fame e Bruno Cerella, ex giocatore di pallacanestro noto per aver raggiunto i livelli più alti della Serie A, senza mai rinunciare a coltivare altri suoi talenti, progetti e passioni.

Ma anche ex pallavolisti come Andrea Zorzi e Claudio Galli, atleti della Nazionale parte della cosiddetta “generazione di fenomeni” con cui hanno collezionato numerosi trofei e un numero esorbitante di presenze.

Attese tante colonne portanti del calcio italiano e non solo, come i fratelli Beppe e Franco Baresi, Giuseppe Bergomi, Evaristo Beccalossi, Cesare Prandelli e il premiatissimo campione argentino Esteban Cambiasso. Non poteva che confermare la sua presenza anche una delle voci più note dello sport, Dario Ricci.

Durante l’evento faranno il loro ingresso, anche le Mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, Tina e Milo, due vivaci ermellini. Tina, dal manto bianco, rappresenta i Giochi Olimpici Invernali e richiama la città di Cortina, mentre il fratello Milo, il cui nome riprende quello della città di Milano, è testimonial dei Giochi Paralimpici Invernali.

Appuntamento, dunque, il 14 settembre in Piazza Duomo per conoscere e festeggiare insieme le società sportive, cuore di questi 80 anni di storia del CSI, che animano il territorio quotidianamente, con impegno e dedizione, e che producono un importante e fondamentale bene educativo e sociale.

Per tutte le informazioni sul programma complessivo in costante aggiornamento, sarà reso disponibile a breve uno spazio online interamente dedicato all’iniziativa.

