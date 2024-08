Ferragosto lombardo: eventi tra cultura, relax, iniziative

La Lombardia si caratterizza per un’offerta turistica ricca e variegata, che, anche nella settimana di Ferragosto, prevede un ampio programma di iniziative diffuse su tutto il suo territorio: spettacoli, sagre, picnic e mercatini che animeranno città e piccoli borghi, offrendo a turisti e residenti numerose occasioni di svago e divertimento.

PRESIDENTE FONTANA: LA NOSTRA REGIONE HA PAESAGGI E LUOGHI CHE INCANTANO – “Il mio incarico di presidente della Regione Lombardia – osserva il governatore Attilio Fontana – mi porta spesso a visitare luoghi e territori poco conosciuti, ma non per questo non meritevoli di attenzione. Di qui la nostra azione di tutela e valorizzazione di piccoli borghi e di paesaggi affascinanti che abbiamo contribuito a rilanciare con impegno attraverso una serie di finanziamenti e di opere concrete. Grazie a queste iniziative abbiamo migliorato la qualità della vita dei cittadini che risiedono in questi luoghi, dotati di servizi che ne aumentano l’attrattività e, quindi, più facilmente raggiungibili dai turisti“.

“Per questo Ferragosto – chiosa il presidente Fontana – sono tanti gli appuntamenti che le comunità locali e le città d’arte offrono ai turisti o a chi decide di regalarsi un fine settimana all’insegna dello svago e della bellezza. Basta scegliere, in base alle proprie attitudini, e portarsi a casa un bel ricordo della nostra Lombardia, diventata sempre più una eccellente meta turistica”.

ASSESSORE MAZZALI: STRANIERI APPREZZANO PAESAGGIO, ARTE, CULTURA E SAPORI – “I dati elaborati dal nostro Osservatorio Regionale – commenta l’assessore al Turismo Barbara Mazzali – confermano che, anche nel 2024, la Lombardia si consolida come destinazione turistica ad alta attrattività. Il patrimonio storico-artistico delle nostre città lombarde, le montagne, i laghi, ma anche i piccoli borghi diffusi su tutto il territorio regionale, attirano in maniera crescente per la loro bellezza e per l’offerta turistica differenziata, in grado d’intercettare molteplici target, sia a livello nazionale che internazionale”.

Qui di seguito alcuni spunti per conoscere o riscoprire tutto il fascino della Lombardia.

Bergamo

BERGAMO – Anche a Ferragosto è possibile visitare il Museo Donizettiano che ha sede al primo piano della Domus Magna, nella silenziosa via Arena, 9, alle spalle della basilica di Santa Maria Maggiore. Qui è raccontata la vita, l’opera e la personalità di Gaetano Donizetti, protagonista del teatro musicale europeo del primo Ottocento attraverso partiture autografe, ritratti, lettere, oggetti personali. Quello dedicato al compositore bergamasco è uno dei 206 musei riconosciuti dalla Regione Lombardia (orario di apertura: giovedì/domenica e festivi dalle 10 alle 17).

RONCOBELLO – Anche quest’anno il caratteristico borgo della Valbrembana vedrà le creste delle sue montagne illuminarsi con suggestive fiaccole in occasione della serata del 15 di agosto. Uno spettacolo imperdibile, organizzato dalla locale Pro Loco, che richiama molti visitatori.

SAN PELLEGRINO TERME – Tutti i lunedì sera del mese di agosto si terrà il consueto mercato serale lungo viale Papa Giovanni XXIII, che costeggia il corso del fiume Brembo. Qui si potrà passeggiare tra le bancarelle che espongono prodotti di artigianato locale.

VALBONDIONE – Da non perdere il 18 agosto una visita alle cascate del Serio a Valbondione, nel cuore della Val Seriana. Quella del 18 agosto è una delle cinque aperture previste tra giugno e ottobre.

Brescia

PISOGNE –Sul lago d’Iseo, fino al 17 agosto, si rinnova l’appuntamento con la Mostra Mercato di Pisogne, un’occasione per scoprire tutto il fascino di questa località attraverso spettacoli, laboratori ed eventi artistici.

ISEO – Come ogni anno, nella settimana di Ferragosto, Iseo si anima, tra il 14 e il 15 agosto, con concerti e spettacoli pirotecnici.

SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA – Fino al 15 agosto è in programma la 47esima ‘Festa del vino’, evento che coniuga enogastronomia e musica. Il paese, frazione di Desenzano del Garda, è legato a doppio filo alla storia dell’Indipendenza e dell’Unità d’Italia. Qui, infatti, il 24 giugno 1859 fu combattuta un’aspra battaglia, al termine della quale l’armata sarda riuscì a prevalere sugli austriaci pagando il prezzo di tante vite umane.

GARDONE RIVIERA – Diverse le iniziative previste al Vittoriale degli Italiani. Il 13 e il 17 agosto alle 20.45, nell’ambito dell’evento ‘Notturnale’, sono state organizzate una serie di visite serali alla dimora del poeta Gabriele D’Annunzio. Sarà possibile ammirare il motoscafo MAS 96, la Nave Puglia, il Museo ‘D’Annunzio Eroe’ e la ‘Prioria’.

Como

COMO – Da segnalare l’evento ‘I mercatini in città’ che animeranno, dal 15 al 17 agosto, diverse piazze e vie di Como (piazza San Fedele, i Portici, le piazzette sul lungolago o sotto le mura).

FERRAGOSTO AL CASTELLO DI BARADELLO – Al castello di Baradello è prevista, invece, un’apertura speciale dalle ore 9.30 alle ore 18.00. La salita al Baradello, adatta a tutte le età, è una delle passeggiate più amate dai comaschi e dai turisti, perché ricca di storia e di fascino.

MENAGGIO – Il 17 agosto è in programma l’evento ‘Menaggio Green’ per chi vuole trascorrere una giornata tra mercatini e musica.

Cremona

CASTELLEONE – Il 15 di agosto si tiene l’edizione straordinaria di ‘Castelleone Antiquaria’. Gli espositori saranno presenti dalle 8 alle 18.

CREMA – Dal 13 al 18 agosto è in programma la manifestazione ‘Chiacchiere e tortelli’, in piazza Aldo Moro. In occasione di quest’evento, organizzato dal Comitato Carnevale Cremasco, è possibile assaggiare il tortello cremasco, il cui ripieno, secondo la tradizione, è composto da tredici ingredienti dolci e salati. In programma anche serate di musica dal vivo e animazione.

SAN GIOVANNI IN CROCE – Villa Medici del Vascello sarà aperta ai visitatori giovedì 15 agosto dalle 15.00 alle 19.00 per le visite guidate e per il picnic di Ferragosto. Eretta nel 1407 come rocca difensiva, la residenza nobiliare di campagna deve la sua popolarità a un’illustre padrona di casa, Cecilia Gallerani, la celebre Dama con l’ermellino magistralmente ritratta da Leonardo Da Vinci nel 1489.

Lecco

PASTURO – Fino a domenica 18 agosto è in programma a Pasturo la ‘Sagra delle sagre’, consueto appuntamento dell’estate in Valsassina, arrivato alla sua 59esima edizione. Nell’area espositiva sarà possibile trovare una serie di prodotti tipici locali e internazionali (miele, formaggi, cosmetici, dolci, birre). L’iniziativa prevede inoltre un ricco cartellone di spettacoli gratuiti, laboratori educativi, seminari musicali e concerti.

BELLANO – Altra meta da non perdere è Bellano, dove è nato nel 1956 lo scrittore Andrea Vitali. Qui è possibile visitare il famoso orrido, una gola naturale creata milioni di anni fa dall’erosione del torrente Pioverna e del Ghiacciaio dell’Adda.

ALPE GIUMELLO – Il 15 e il 16 agosto è in programma la festa di Alpe Giumello, piccolo paradiso lecchese: a pochi minuti di camminata a partire da Casargo si arriva in uno dei punti panoramici più belli di tutto il Lago di Como e poi spingersi fino a raggiungere la cima del Monte Croce di Muggio.

Lodi

LODI – Nell’ambito della rassegna ‘Lodi al sole’, il 17 agosto in piazza della Vittoria, alle 21. 30, si tiene un concerto- tributo ai Nomadi, una delle band più longeve del panorama musicale italiano.

CODOGNO – Il programma di iniziative dell’estate di Codogno, ‘E…state in città’, prevede per il 15 di agosto un evento musicale di ballo liscio e una mostra mercato del piccolo antiquariato.

Mantova

MANTOVA – La giornata di Ferragosto può essere l’occasione per visitare il castello di San Giorgio, parte del complesso museale di Palazzo Ducale, dove si può ammirare la famosissima ‘Camera degli sposi’, capolavoro del Rinascimento, con gli affreschi realizzati dal celebre pittore Andrea Mantegna.

BORGO DI GRAZIE DI CURTATONE – Nello splendido borgo di Grazie di Curtatone in provincia di Mantova, torna l’appuntamento con l’antichissima ‘Fiera delle Grazie’. L’evento avrà il suo momento clou, come da tradizione, nella notte fra il 14 e il 15 agosto e nel giorno stesso di Ferragosto, in particolare, con il 50esimo Incontro Nazionale dei Madonnari.

CASTELLARO LAGUSELLO – Da non perdere l’appuntamento con l’edizione 2024 del Festival dei Colli Morenici. La sera del 14 agosto, in piazza Castello è in programma il ‘galà lirico’.

Milano

MILANO – Nell’ambito del programma di appuntamenti ‘Estate al Castello 2024’, organizzati al Castello Sforzesco, il 15 agosto alle 21, si terrà, presso la Santeria & Balera dell’Ortica, l’evento ‘Gran ballo di mezza estate’ con le musiche dell’ ‘Orchestrina di Molto Agevole’, che farà riscoprire al pubblico un repertorio classico e popolare, ma anche liscio, polka e walzer.

UN TOUR SUL NAVIGLIO GRANDE – Un’altra idea per trascorrere il Ferragosto in modo diverso è un tour sui Navigli milanesi e sulla Darsena su imbarcazioni dove è possibile anche degustare un aperitivo (richiesta prenotazione).

CRIPTA DI SAN SEPOLCRO – Tra le opzioni a disposizione di chi si trova a Milano il 15 di agosto c’è anche una visita alla cripta di san Sepolcro, dove si possono ammirare lastre marmoree di epoca augustea che provengono dall’antica pavimentazione del Foro della Milano romana e anche alcuni antichi affreschi. (orario di apertura: 10 – 18, ultimo ingresso alle 17).

MORIMONDO – Sarà interessante andare a visitare a Morimondo, la prima abbazia cistercense costruita in Lombardia fondata nel 1134 da monaci provenienti da Morimond in Francia. Un’occasione per trascorrere un Ferragosto tra arte, storia e buon cibo. Il paese è stato inserito tra i ‘Borghi più belli d’Italia’.

Monza e Brianza

MONZA – Anche a Ferragosto è possibile visitare la splendida Reggia di Monza. Questo complesso di inestimabile valore storico, monumentale e paesaggistico, con la sua Villa Reale, i Giardini e l’enorme Parco, offre ai visitatori un’esperienza unica tra arte, cultura e natura.

I Musei Civici di Monza (via Teodolinda, 4) hanno previsto, un’apertura straordinaria il 15 di agosto dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 23. Sarà possibile partecipare a una visita guidata alla mostra ‘800 Lombardo. Ribellione e conformismo da Hayez a Previati’.

ALBIATE – Anche quest’anno, ad Albiate, si rinnova l’appuntamento con la ‘Sagra di San Fermo’, la più antica della Brianza. L’evento si tiene a Villa Campello, in via Dante Alighieri 15, fino al 13 di agosto.

CAMPARADA – Quest’anno, dal 12 al 16 agosto torna l’appuntamento con la 42 esima edizione della sagra del Masciocco, tradizionale evento che celebra la cucina brianzola.

Pavia

FORTUNAGO – Per il 14 agosto viene organizzata la tradizionale ‘Paciada dei malfatti‘, una sagra che offre a tutti l’occasione di gustare infatti il meglio dei prodotti tipici locali. Il paese rientra tra i ‘Borghi più belli d’Italia’.

MENCONICO – Venerdì 16 agosto alle ore 15.30 è in programma una visita all’antico ‘Mulino Spalla’, risalente al 1846. Importante testimonianza dell’architettura rurale ed identitaria del territorio dell’alto Oltrepò Pavese, il mulino, fermo dal 1952, sorge sulla “Via del Sale” che collegava Genova a Varzi.

ZAVATTARELLO – Per il 15 di agosto il paese, inserito tra i ‘Borghi più belli d’Italia’, organizza una giornata medievale. Il castello dal Verme ritorna al XV secolo e propone ai visitatori un viaggio tra giochi, danze, dame, cavalieri e duelli d’altri tempi.

Sondrio

TARTANO – Per chi vuole passeggiare a oltre 140 metri di altezza ammirando un paesaggio mozzafiato, la scelta giusta è il Ponte del Cielo, uno dei ponti tibetani più alti d’Europa, che collega per 234 metri i due versanti della Val Tartano, superando l’omonimo torrente.

ALBAREDO PER SAN MARCO – Il 15 e il 16 agosto si tiene la 50esima edizione della storica Festa Patronale di San Rocco. Tra le iniziative in programma attività per bambini, spettacoli, pranzo con i prodotti del territorio e uno spettacolo di fuochi d’artificio.

APRICA – Il 14 e il 15 è in programma la ‘Sagra di Santa Maria Assunta’ presso il campo sportivo di S. Maria di Aprica. L’iniziativa abbina prodotti tipici del territorio, musica e divertimento.

Varese

CASALZUIGNO – A Ferragosto è in programma il ‘Picnic in Villa’, un’occasione per conoscere Villa Bozzolo, sontuosa residenza settecentesca (valorizzata dal FAI) che apre le sue porte al pubblico con visite speciali per ammirare le sue bellezze naturalistiche (evento su prenotazione).

VARESE – Tra le tante iniziative previste al Sacro Monte, uno dei dieci siti UNESCO della Lombardia, è prevista l’apertura straordinaria, dalle 18 alle 22.30, nella serata del 15 di agosto, della Casa Museo Pogliaghi. Alle 21 invece è in programma la grande Tombolata dell’Assunta in piazza Paolo VI, all’ombra del Campanile del Bernascone.

LAVENO MOMBELLO – Nell’ambito del ricco programma di iniziative previste per la settimana di ferragosto, il 15 è in programma alle 22.30 il tradizionale spettacolo pirotecnico.

