Serra de’ Conti: manifestazione ‘NotteNera 2024’

Sabato 17 agosto la NotteNera di Serra De’ Conti compirà 18 anni e per l’edizione della maturità si regala un programma che rappresenta al meglio la sua mission, quella di offrire una panoramica di voci artistiche contemporanee nuove e promettenti, al di fuori dei grandi circuiti festivalieri. Non a caso negli anni sono passati da Serra tanti artisti in fase di crescita e ancora poco conosciuti che poi nel tempo si sono affermati anche al grande pubblico.

Attenzione dunque al cartellone e agli ospiti che animeranno il borgo serrano a partire dalle 17.30 e fino a notte fonda, con le vie del centro storico attraversate dal buio e costellate di spettacoli, installazioni e suggestioni di varia natura.

In anteprima nazionale Debora Binju Binci presenterà il suo monologo SS16, ritratto della provincia marchigiana soffocata dal suo essere ai margini eppure ricca di bellezza. Lo spettacolo è nato all’interno di una residenza dell’artista a Serra de’ Conti, così come il nuovo disco del giovane cantautore Setti, scritto e registrato a Serra. Al festival avremo occasione di ascoltare per la prima volta tutte le nuove canzoni dell’album.

Prima nazionale assoluta anche per Lisa Luminari, cantautrice dai toni intimi e minimali, che presenterà il suo album “Se potessi salirei con te” che vanta l’illustre produzione di un altro grande amico di NotteNera come Alessandro Fiori.

Il programma musicale si completa con Alice, membra del collettivo Thru Collected, che a Serra presenterà in anteprima regionale il suo ultimo lavoro “Città dall’alto”. Chiusura in bellezza con il dj set di Her Nice Too, all’anagrafe Ernesto Conti, elemento di spicco del collettivo Reveries, una delle realtà più intriganti del clubbing italiano.

Particolarmente ricca e variegata l’offerta nel campo delle arti visive: si va dagli arazzi contemporanei di Anna Lorenzetti al papercut di Giulia Civitico, dal disegno di ​​Ahmed Ben Nessib alla pittura di Fatma Ibrahimi, dal graphic journalism di Federico Attardo al live painting di Eugenio Pacchioli.

La raccomandazione è quella di raggiungere presto Serra perchè dalle 19,40 partirà un “Art tour” alla scoperta di tutte le esposizioni di NotteNera.

Altra prima regionale la performance di teatro/danza di Chiara Ameglio, cofondatrice della compagnia Fattoria Vittadini: una performance che genera una relazione con il pubblico attraverso un corpo che si fa territorio da esplorare con lo sguardo.

Prosegue poi il progetto di relazione col territorio grazie ai racconti in musica firmati dalla coppia Gentili e Vernuccio.

I bambini, ma non solo, sono i destinatari di “Safari” lo spettacolo di burattini proposto dal Teatro Medico Ipnotico che finalmente sbarca a Serra de’ Conti.

Nel programma rivolto ai più giovani spiccano anche le acrobazie e i giochi in legno portati in piazza dagli artisti “di casa” del CircOplà.

Capitolo cinema d’animazione, come d’abitudine è ricca la proposta di NotteNerAnima: vedremo il bellissimo doc “The Meatseller” di Margherita Giusti che ha vinto il David di Donatello 2024 come miglior cortometraggio; godremo anche quest’anno di una selezione delle migliori opere d’animazione provenienti dall’Imaginaria International Film Festival di Conversano, con la doppia sezione adulti e giovani. Ad aprire la rassegna il teaser ufficiale di NN24 firmato dal collettivo Muta Animation, i cui componenti saranno intervistati in uno spazio dedicato dai volontari dell’Associazione T.Vittori.

Ad aprire ufficialmente la NotteNera tornerà, a grande richiesta dopo il successo dell’anno scorso, la gara di Briscola a coppie (ultimissimi posti disponibili, iscrizione gratuita al numero 389.6577822) che favorisce l’incontro tra abitanti di Serra e visitatori del festival.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

Il tema del reincanto, ispirati dal Discorso d’artista di Mariangela Gualtieri scritto per il Capodanno 2024 del Comune di Bologna, ora contenuto nella sua raccolta Ruvido umano (Einaudi, 2024), si declina quest’anno in una esortazione: “Non indurisca il tuo cuore!” che gli spettatori potranno ascoltare irradiato dagli altoparlanti in ognuno dei teatri a cielo aperto del festival.

Così lo raccontano le direttrici artistiche Sabrina Maggiori e Carolina Mancini: «Presentiamo una programmazione che sentiamo particolarmente identitaria. Il Festival torna ad abbracciare il borgo, la notte e a richiedere un’attenzione particolare al pubblico: oltre a dover scegliere che cosa osservare, viene invitato a percepire l’invisibile, la magia e a far tesoro dell’imprevisto, così da lasciar spazio alla tenerezza e al sentire. Non indurisca il tuo cuore! è una esortazione prima di tutto rivolta alla stessa NotteNera, che si è fatta dimora di processi di ricerca, di studio, di bellezza, consapevolmente e volontariamente fuori dai grandi circuiti di spettacolo dal vivo. Non c’è miglior modo di festeggiare il 18esimo compleanno del Festival!»

Nottenera è un progetto sostenuto in primis dal Comune di Serra de’ Conti. Così il neo eletto sindaco Silvano Simonetti: «Nottenera oramai identifica Serra de’ Conti nel panorama delle manifestazioni regionali, con un festival che richiama un pubblico attento alle varie forme artistiche che si svolgono nel borgo murato. Diversi sono gli artisti che dopo essere transitati da noi hanno raggiunto la notorietà, fatto questo che dimostra le opportunità di crescita che NotteNera è in grado di offrire a giovani artisti, anche locali».

A disposizione del pubblico di NotteNera ci saranno per tutta la durata della manifestazione ben 3 punti di ristoro per mangiare e bere, con diverse offerte culinarie. Inoltre per l’occasione alcuni locali del centro storico proporranno aperture speciali e menù dedicati. NotteNera sarà infine occasione per visitare il Museo delle Arti Monastiche, nel suo nuovo allestimento più ricco e innovativo.

Tutti le info, gli approfondimenti sul programma e gli aggiornamenti sul sito www.nottenera.it e sui canali social del festival.

