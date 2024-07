Vincenzo De Luca, il tour contro l’autonomia differenziata

«Al Governo voglio lanciare un messaggio di unità nazionale innanzitutto. Il nostro ragionamento ha un doppio obiettivo: contrastare un’ipotesi di autonomia differenziata che non ci convince perché spacca i grandi servizi di civiltà del nostro Paese – scuola pubblica, sanità pubblica.». Queste le dichiarazioni del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, raggiunto da “Stasera Italia”, il programma condotto da Sabrina Scampini, in onda su Retequattro, alla Festa de L’Unità di Cantù.

«Ma abbiamo un altro obbiettivo altrettanto importante contro il centralismo burocratico: difendere e realizzare davvero l’autonomia ma senza rotture nazionali. Noi stiamo assistendo oggi a un paradosso: si approva una legge sull’autonomia differenziata nel momento in cui in Italia assistiamo alla più forte centralizzazione che si sia mai vista. Tutto è centralizzato nella stanza della Presidenza del Consiglio: Pnrr, fondi di coesione, … Noi siamo convintamente autonomisti ma su una linea diversa: burocrazia zero. Poi siamo qui anche per contrastare un racconto che viene fatto ogni volta che si parla di autonomia differenziata sul Mezzogiorno in Italia, sul Sud: ‘il Sud di cialtroni, fannulloni, sfaccendati, di ladri, di camorristi…’ basta!».

Su cosa direbbe al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, Vincenzo De Luca dichiara: «Che dobbiamo eliminare ogni forma di freddezza. Se vogliamo governare l’Italia bisogna mettere in piedi una coalizione di Centrosinistra – ma questo vale anche per il Centrodestra – non avrà l’accordo di tutti su tutto: noi dobbiamo definire un programma che veda unite le forze riformiste sulle questioni fondamentali».

Sull’operato della segretaria del Pd Elly Schlein, il Presidente De Luca commenta: «Io vado per la mia strada e ho preso atto che per un anno l’unico a fare opposizione sono stato io per la verità, l’unico che ha guidato un corteo di massa contro l’autonomia differenziata, ma anche per lo sblocco dei fondi di coesione. Se dovessi dirle quanti dirigenti di partito sanno dove è la Campania non saprei dirglielo».

Infine, sulla vicenda che ha colpito il Presidente della regione Liguria Giovanni Toti, il Governatore De Luca dice: «Mi dispiace umanamente, ovviamente non intervengo neanche lontanamente nel merito della vicenda giudiziaria. Toti ha avuto gli arresti domiciliari, il giovane americano che ha assassinato il vicebrigadiere Cerciello Rega ha avuto anche lui gli arresti domiciliari. Non mi pare una situazione ragionevole. Io considero che la libertà di un essere umano è la sostanza della democrazia, non è un optional, la democrazia è la libertà della dignità umana e a mio parere può essere intaccata per motivi gravissimi: terrorismo, violenza, stupri, mafia, camorra, non per altro. Per altro ritengo sia ragionevole attendere i processi.».

